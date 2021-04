Prima moneda digitala cu termen de expirare, creata de chinezi

Termenul de expirare, un mare minus

Yuanul digital si inceputurile sale

Chinezii s-au grabit sa lanseze aceasta moneda digitala din doua motive: sa scape de suprematia la nivel mondial pe care o detine dolarul (88% dintre tranzactiile internationale sunt facute in dolari) si pentru a-si putea redresa imediat economia in cazul unei crize mai severe.Prima parte a acestei monede digitale este legata de suprematia dolarului, iar aici, China a dorit sa scape de toate sanctiunile pe care SUA le impunea, atunci cand considera ca partenerii economici sau politici calca stramb. Un yuan digital ar putea face posibila eludarea sanctiunilor SUA. Va fi un canal alternativ de plata pentru sistemul bancar international.Partea cu termenul de expirare a monedei digitale a fost creata pentru uzul intern al acesteia. Adica, banii sa devina inutili daca nu sunt cheltuiti. Intr-un fel, guvernul chinez si Banca Poporului Chinez (banca centrala) isi forteaza cetatenii sa verse banii in economie, prin consum, pentru a nu-i pierde, in cazul unei crize economice.Prin termenul de expirare impus monedei, guvernul poate "scoate din priza" moneda cand doreste. Lucru acesta este vazut ca fiind unul foarte negativ de catre populatie, mai ales de catre cei care isi pemit sa economiseasca.Un alt efect al yuanului digital este cel de control si trasabilitate a banilor. Asta inseamna ca guvernul poate verifica unde s-au dus si de unde au venit banii si ce venituri au cetatenii proprii. Adica merge exact invers ca principiu fata de Bitcoin care ofera o parte serioasa de anonimat celor care-l folosesc.Moneda digitala va circula alaturi de bancnote si monede pentru o perioada de timp. Iar lucru interesant de abia de acum incepe. Banii sunt programabili si au fost testati cu date de expirare pentru a incuraja utilizatorii sa-i cheltuiasca rapid, pentru momentele in care economia are nevoie de un start rapid, potrivit Zero Hedge.Lupta pentru crearea primei criptomonede care sa apartina unei banci centrale nu este de ieri, de astazi, aceasta avand o vechime de cel putin 7 ani. Pe atunci, criptomonedele nu erau atat de cunoscute precum sunt acum, si nici atat de valoroase.In cazul Chinei, in octombrie anul trecut, proiectul s-a concretizat prin ceea ce presa a numit "studiul de caz Shenzhen".Guvernul chinez a organizat o proba cu moneda digitala si a efectuat o loterie pentru a oferi un total din moneda digitala in valoare de 10 milioane de yuani, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de dolari. Aproape 2 milioane de persoane au aplicat si 50.000 de persoane au "castigat" de fapt.Castigatorii au descarcat o aplicatie digitala Renminbi pentru a primi un "pachet rosu" in valoare de 200 de yuani digitali (30 dolari), pe care il pot cheltui apoi la peste 3.000 de comercianti cu amanuntul din districtul Luohu din Shenzhen, potrivit China Daily.In momentul de fata, SUA este pe cale sa-si creeze si ea dolarul digital, in timp ce UE se chinuie cu proceduri birocratice. Presedinta BCE Christine Lagarde , a anuntat ca vor mai trebui cel putin 4 ani pentru ca Europa sa se bucure de un euro digital.