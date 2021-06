Noi probleme pe piata criptomonedelor. Ordinul dat de Marea Britanie uneia dintre cele mai mari platforme pentru criptomonede din lume

Intr-o notificare din 25 iunie, Autoritatea pentru Conduita Financiara (FCA) a declarat ca Binance Markets, entitatea din Marea Britanie a Binance, "nu trebuie, fara acordul prealabil scris al FCA, sa desfasoare activitati reglementate ... cu efect imediat".Binance nu a raspuns duminica la o cerere de comentariu.In timp ce tranzactionarea criptomonedelor nu este reglementata direct in Marea Britanie, oferirea de servicii precum tranzactionarea cu instrumente derivate de criptomonede necesita autorizare.FCA a informat Binance ca, pana la 30 iunie, trebuie sa afiseze o notificare care sa indice ca "BINANCE MARKETS LIMITED NU ARE PERMISIUNEA SA INTREPRINDA NICIO ACTIVITATE REGLEMENTATA IN UK" pe site-ul sau si pe canalele de socializare. De asemenea, trebuie sa securizeze si sa pastreze toate inregistrarile referitoare la consumatorii din Marea Britanie si sa informeze FCA ca acest lucru a fost facut pana la 2 iulie.Autoritatea de reglementare nu a explicat de ce a luat masurile impotriva Binance, care a anuntat anterior ca isi ia obligatiile legale "foarte in serios" si ca discuta "cu autoritatile de reglementare si fortele de ordine in mod colaborativ".FCA intensifica supravegherea tranzactiilor criptomonedelor, care au crescut in popularitate in Marea Britanie si alte tari de pe glob. Din ianuarie, FCA a cerut tuturor firmelor care ofera servicii legate de criptomonede sa se inregistreze si sa arate ca respecta regulile impotriva spalarii banilor.Cu toate acestea, institutia a spus la inceputul acestei luni ca doar cinci firme s-au inregistrat si ca majoritatea nu erau inca conforme.Autoritatea de reglementare a Japoniei a declarat, pe 25 iunie, ca Binance functioneaza ilegal in tara, a aratat o notificare postata pe site-ul web al Agentiei pentru Servicii Financiare din Japonia.Luna trecuta, Bloomberg a relatat ca oficialii din cadrul Departamentului de Justitie al SUA si Serviciului pentru Venituri Interne, care cerceteaza spalarea banilor si infractiunile fiscale, au cautat informatii de la persoane care au cunostinte despre afacerile Binance.In aprilie, autoritatea de reglementare financiara germana BaFin a avertizat ca bursa risca sa fie amendata pentru oferirea de monede digitale fara un prospect pentru investitori.