Noua generatie de carduri nu iti mai ofera mile aeriene, ci ceva mult mai valoros

Recompensele in Bitcoin, favorizate de pandemie

Mai multe companii din domeniul fintech au demarat deja procesul prin care vor sa revolutioneze lumea cardurilor de credit. Astfel ca, la fie care achizitie, vei primi un procent de Bitcoin. Si cum Bitcoin a crescut in ultimul an de vreo 6-7 ori, putem vedea cum o astfel de recompensa este mai buna decat milele aeriene.Este evident ca anul 2020 a fost unul special si probabil din acest motiv Bitcoin a crescut atat de mult, dar daca comparam cu evolutia lui in 12 ani, acesta a crescut de 75 de milioane de ori. Si pana la urma, credem ca este mai bine sa primesti ceva cu potential de crestere decat mile pe care nu le poti folosi decat la un singur lucru.Una dintre companiile care are astfel de servicii este Fold, al carei CEO, Will Reeves spune ca, in general, cei care au folosit produsele lor pentru achizitii, in ultimele 6 luni, au primit inapoi in medie 8,5% din cheltuielile respective.Cei de la Fold au complicat putin lucrurile pentru ca folosesc un sistem rotativ pentru clientii care primesc Bitcoin. Cei care au sansa sa castige primesc 25% in Bitcoin din valoarea cheltuielilor. Dar sistemul de cashback are o cota de 3% de castig inapoi al banilor cheltuiti."Poti participa la ruleta si poti castiga 1% din cheltuieli sau 100% din ele. De asemenea, poti castiga chiar si un Bitcoin, care acum a ajuns la 60.000 de dolari", a mai afirmat Reeves, citat de Cheddar.com In cazul celor de la Chase Freedom Unlimited, sistemul de cashback ofera inapoi 1,5% din toate cheltuielile, dar poate urca pana la 5% pentru amite achizitii precum calatoriile sau cinele."Ai putea sa castigi 25 de dolari sau 25 de dolari in Bitcoin, ceea ce in 10 ani ar putea sa insemne cheltuialal totala pe care ai facut-o pentru a primi aceasta recompensa", spune Thomas Harrison care dezvolta un astfel de card cu cei de la Gemini.Pandemia care a pornit in 2019 a fost un catalizator pentru aparitia acestui gen de carduri cu recompense in Bitcoin prin simplul fapt ca a tinut la sol mai toate liniile aeriene. In aceste conditii, recompensele cu mile aeriene nu prea si-au mai avut rostul si au facut loc criptomonedei.Si Castle Island Ventures vor sa lanseze un card cu recompense in bitcoin, anul acesta. Cardul va fi unul sustinut de Visa si va oferi o rata fixa de 1,5% in Bitcoin pentru fiecare achizitie facuta. Dar pe langa asta, cardul mai vine si cu alte avantaje, spun creatorii sai.Si daca acest ultima card are deja peste 100.000 de utilizatori, cel al Fold nu are decat 10.000, dar cu o lista de asteptare de 200.000 de persoane care sunt eligibile pentru el, numai din aprilie.Cei care au creat astfel de carduri spun ca piata recompenselor financiare, la nivel mondial, este de 200 de miliarde de dolari, iar pana la finele lui 2022, peste 10% dintre aceste recompense vor fi in Bitcoin.