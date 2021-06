Nouriel Roubini, remarci dure despre Bitcoin. Care sunt argumentele "economistului apocalipsei"

Afirmatii nefondate

In randul celor care nu au avut niciodata nimic de bine de spus despre Bitcoin este si binecunoscutul economist al apocalipsei Nouriel Roubini Intr-o conferinta recenta, Roubini nu numai ca a afirmat despre Bitcoin ca este o bula speculativa, dar a spus despre aceasta ca este si o escrocherie gigantica. Acesta este de parere ca Bitcoin si restul monedelor digitale alternative care au aparut de-a lungul ultimilor ani nu sunt monede sub nici o forma."Am mers la multe conferinte care aveau ca tema criptomonedele, si, unde, daca te inscriai, trebuia sa platesti pentru aceste evenimente in dolari sau franci elvetieni. Nu Bitcoin", a afirmat Nouriel Roubini.In plus, el spune ca ideea ca Bitcoinul are si rol de depozit de avere, intr-un fel este, de asemenea, incorecta si considera ca oamenii s-au inselat cand au crezut ca Bitcoin i-ar putea ajuta daca aurul sau dolarul ar cadea."Uitati-va numai la ce s-a intamplat in luna aprilie cand Bitcoin a atins cotatia de 64.000 de dolari, si apoi, cateva saptamani mai tarziu, a cazut pana la aproape 30.000 de dolari. Bitcoin nu reprezinta o investitie sigura. Oamenii spun ca este un activ necorelat cu piata, astfel ca atunci cand piata sufera, Bitcoin merge bine. Acest lucru nu este adevarat", a mai declarat Dr. Doom, asa cum a fost numit de presa.Declaratiile acestuia vin cand toata piata criptomonedelor mergea foarte bine, Bitcoin era pe val, iar piata criptomonedelor deja trecuse de o capitalizare mai mare de 2 trilioane de dolari, din care numai Bitcoin avea o capitalizare de 1 trilion de dolari.Dar, in ultimele zile, piata criptomonedelor a cazut atat de mult ca incepe sa-i ingrijoreze chiar si pe cei mai aprigi investitori, aceasta ajungand undeva sub 1,7 trilioane de dolari."Stim ca nimic nu este evaluat in Bitcoin, nici un fel de bun, serviciu sau vreun active financiar, si asta pentru ca oamenii nu vor sa faca acest lucru. Sunt "fisuri" in ceea ce tine de Bitcoin pentru ca acesta pentru a avea o valoare unitara ar trebui sa aiba o valoare stabila", a mai afirmat Roubini.Cu toate acestea, Roubini este contrazis de 19 mari companii de investitii care au in portofoliu Bitcoin si fac loc si pentru alte criptomonede, dar si de Elon Musk care dupa ce si-a scos de la Tesla, Bitcoin ca mijloc de plata , acum a anuntat ca are de gand sa reintroduca, daca acesta este minat cu ajutorul energiei regenerabile.Mai mult, Bitcoin este vazut ca una dintre cele mai bune investitii impotriva inflatiei, tocmai prin prisma faptului ca vine cu crestere mult peste valoarea inflatiei.