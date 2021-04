Cum a reusit un parlamentar uncrainean sa piarda 25 de milioane de dolari in Bitcoin

Acesta detinea aproximativ 400 de monede Bitcoi n si, potrivit unui interviu recent acordat, acestia sunt ca si pierduti pentru ca nu mai reuseste sa-si acceseze portofelul electronic. La cotatia de astazi a Bitcoin, cele 400 de monede valoreaza aproximativ 25 de milioane de dolari.Nu va ganditi ca este un politician corupt care a facut aceasta suma fabuloasa din politica. Inainte sa fie parlamentar, Davyd Arakhamia a fost un antreprenor de succes. Iar in perioada timpurie a Bitcoinului, compania sa a inceput sa accepte plati in moneda digitala.Din pacate pentru el, acesta a uitat de ei si de fisierul criptat pe care se afla parola. Potrivit lui, a avut nevoie sa elibereze niste spatiu de pe hard disk si a sters din greseala fisierul impreuna cu cateva filme pe care le avea acolo.Astazi ar fi fost cu 25 de milioane de dolari mai bogat daca nu stergea respectiva parola. Partea buna este ca acum, parlamentarul uncrainian nu mai are ce declara autoritatilor, asa cum o cere legea din tara vecina cu privire la posesia de criptomonede.Cu toate acestea, nu este singurul care a trecut printr-o pierdere de genul acesta.Un programator german pe nume Stefan Thomas si-a pierdut parola de la portofelul electronic in care avea 7.000 de Bitcoini. Fata de Arakhamia, Thomas mai avea doua incercari pentru accesarea portofelului inainte ca acesta sa devina criptat.La valoarea actuala, averea germanului se ridica la peste 430 de milioane de dolari.