Cele doua mari obstacole din lumea criptomonedelor: fraudele si modele digitale ale bancilor centrale

Bitcoin a scos la lumina industria criptomonedelor

Monede digitale ale bancilor centrale, contraatacul autoritatilor

In conditiile in care criptomonedele castiga tot mai mult interes din partea utilizatorilor de retail, din cauza familiilor care inca mai sufera financiar pe seama pandemiei, oficialii Bolster afirma ca in 2021 fraudele cu criptomonede vor creste cu 75%.Directorul de tehnologie si co-fondator al companiei, Shashi Prakash este de parere ca fraudele cu monede virtuale au avut printre cele mai rapide cresteri in categoria de infractiuni mondiale. Prakash mai spune ca, atata timp cat industria criptomonedelor, vor fi si mai multe campanii de fraudare a oamenilor."Acesti crypto-infractori sunt foarte oportunisti si creeaza escrocherii cu legatura stransa cu proiectele de criptomonede in trend pentru ca stiu ca aceste proiecte sunt noi, in general", a afirmat co-fondatorul Bolster.Si cei de la Chainalysis au postat un studiu asemanator legat de furturile de monede virtuale. Documentul arata ca industria escrocheriilor cu criptomonede valora mai mult de 2 miliarde de dolari, iar Bitcoin este un semnal luminos pentru acesti criminali.Bitcoin a reusit de unul singur sa scoata industria criptomonedelor dintr-un con de umbra in atentia publicului. Principala criptomoneda reprezinta doua treimi din capitalizarea pietei, iar cererea institutionalizata s-a majorat agresiv.Astfel ca, giganti precum Tesla , Square, MicroStrategy sunt foarte cunoscute drept detinatori pe termen lung de Bitcoin.Chiar si ofertele de instrumente financiare au evoluat in jurul Bitcoin si Ethereum - o alta criptomoneda demna de remarcat. Companiile de investitii in activele digitale precum Grayscale si Blackrock sunt jucatori semnificativi in piata Bitcoin.Acum pana si institutiile financiare traditionaliste au inceput sa fie atente la industria criptomonedelor.Pe de alta parte, pana si statele prin bancile centrale au inceput sa-si pregateasca terenul pentru a-si crea propriile criptomonede denumite "monede digitale ale bancilor centrale" (MDBC). Rolul acestor noi criptomonede este de a pune capacul peste detinerea de criptomonede.In tot acest context, in care monedele vituale capteaza atentia publicului, exista foarte multi jucatori care vor sa exploateze lipsa de educatie a populatiei.Potrivit documentului publicat de Bolster, compania a analizat mai bine de 300 de milioane de site-uri. Acestia au tintit acele cautari care au atras escrocheriile cu criptomonede, iar punctul de intersectie a fost Bitcoin si alte criptomonede precum Ethereum, Polkadot, si Uniswap.Cele mai des intalnite escrocherii cu criptomonede au fost, in ultimul an, legate de premii false si gratuitati dubioase. Acestea au fost egalate escrocheriile cu instrumente financiare, comisioane luate in avans si conturi false ale unor celebritati.Cele mai folosite platforme de schimburi valutare pentru spalarea banilor de catre infractori au fost Binance, Coinbase si Gemini. Aceste platforme au fost, de asemenea, tintele atacurilor cibernetice.