Pretul Bitcoin a ajuns la 68.000 de dolari in Coreea de Sud. De ce este moneda virtuala atat de pretioasa in peninsula

Diferenta de aproape 10.000 de dolari vine dintr-un serviciu numit Kimchi Premium. Acesta reprezinta diferenta dintre pretul cu care se vinde Bitcoin in SUA si restul lumii, pe de o parte, si pretul care se vinde in Coreea de Sud.Kimchi Premium se aplica atunci cand bursele din Coreea de Sud nu au suficiente active digitale pentru a satisface cererea in crestere. Motivul principal al acestui fapt este represiunea recenta a tarii asupra schimburilor criptografice care au restrictionat fluxurile de capital.Binance, care este una dintre cele mai mari platforme de tranzactionare din lume, si-a inchis, in urma cu cateva luni biroul din Coreea de Sud din cauza restrictiilor extrem de severe aplicate acestui sector.Autoritatile de reglementare din Coreea de Sud au restrictionat foarte mult trimiterea de won (moneda nationala a Coreea de Sud) in alte state. Din cauza acestei piedici, platformele de schimb valutar se confrunta cu dificultati, iar schimburile sunt adesea afectate de o intarziere a cererii, care pompeaza temporar pretul Bitcoin.Comparativ cu anii trecuti, Kimchi Premium este mult mai mic, avand in vedere ca acum este cu doar 15% mai mare decat pretul international al Bitcoin. In mai 2017 acesta este cu 63% mai mare, iar in ianuarie 2018, ajunsese sa fie mai mare cu 47%.Dar, sunt sanse ca Kimchi Premium sa ajunga discount, adica sa fie mai mic decat pretul international al Bitcoin. In acest caz, Bitcoin s-ar vinde mai ieftin decat in SUA, spre exemplu. Acest lucru s-a intamplat in 2018, cand Bitcoin a scazut dramatic de la recordul sau de 20.000 de dolari.Si ca sa va dati seama cat de restrictive sunt autoritatile din Coreeea de Sud, cetatenii de acolo nu pot achizitiona monede digitale la un pret mai mic de pe exchangeurile internationale deoarece acestea nu ofera tranzactionarea in woni coreeni. Binance si OKEx au avut schimburi locale in Coreea de Sud, insa ambele au fost inchise de autoritati anul acesta.