Prima proprietate de lux din Bucuresti care se va tranzactiona in criptomonede costa 58 de Bitcoin

Proprietatea consta intr-un splendid si spatios penthouse amplasat in cadrul Washington Residence din Bucuresti. Dezvoltare relativ noua, Washington Residence are avantajele unei pozitionari in zona Dorobanti (unul dintre cele mai cautate cartiere din Bucuresti), precum si o zona cu densitate redusa, cu atmosfera linistita, desi situata in centrul orasului.Proprietarul penthouse-ului a investit deopotriva in finisaje si tehnologie de ultima generatie, dar si in design-ul proprietatii, un pop-art fermecator si fara cusur, ce uneste stilistic toate suprafetele imobilului.Pretul de listare este 1,750,000 Euro.Sotheby's International Realty a intermediat inca din 2017 pe piata din Statele Unite ale Americii tranzactii care au permis plata cu Bitcoin. Dat fiind ca aceasta metoda de plata a inceput sa fie acceptata si intr-alte piete imobiliare europene, anunta prima proprietate de lux din Romania al carei proprietar accepta plata cu Bitcoin.De curand, la inceputul lui 2021, si Casa de Licitatii Sotheby's a anuntat ca accepta plata prin intermediul Bitcoin si Ether pentru lucrari fizice de arta, precum si pentru diamante rare.Sotheby's International Realty a intrat pe piatta romaneasca in iulie 2020 prin asocierea cu Artmark Historical Estate, companie infiintata in anul 2014 si care a aparttinut grupului Artmark - cea mai mare platforma de promovare culturala din piata romaneasca de arta.Romania Sotheby's International Realty este specializata in tranzactionarea de proprietatti istorice sti de lux, sti ofera expunere la nivel global proprietattilor remarcabile din Romania. De asemenea, clientii locali ai companiei pot accesa un portofoliu impresionant de proprietati din reteaua globala a Sotheby's International Realty.