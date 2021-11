Principalele provocări ale investițiilor în crypto și cum le putem eficientiza

Investițiile financiare reprezintă metoda cea mai lucrativă de sporire a veniturilor, însă nici acestea nu sunt lipsite de risc. Până de curând, ele erau făcute predominant la bancă prin depozite la termen sau conturi de economii, dar de câțiva ani au apărut ca alternative criptomonedele, în special Bitcoin sau Ethereum.

Popularitatea acestora este demonstrată de mărimea pieței lor, care în prezent a atins pragul de $3,000 miliarde, de 12 ori PIB-ul României, potrivit CoinGecko.

Cu toate acestea, piața de criptomonede este mult mai volatilă decât cea clasică, de la bursă.

Corecția din mai 2021 este un exemplu clar în acest sens, când investitorii au suferit pierderi totale de $830 miliarde, precum a demonstrat analiza Economic Times. În ciuda popularității sale, pasionaților de crypto și investitorilor de rând le lipsește educația potrivită în ceea ce privește această nouă industrie. Fiind o piață "liberă pentru toți", noii intrați se lovesc de multe bariere și piedici.

Iustina Faraon, CEO and co-founder Coreto, enumeră o parte din acestea:

- Investitorii crypto sunt pe cont propriu

Dacă pentru a investi la bursă se poate apela la un broker autorizat, profesionist, care cunoaște bine industria și poate oferi sfaturi și consiliere profesională, în industria crypto investitorii sunt mai mult pe cont propriu.

Deși mulți români au intrat în joc încă din 2017, atunci când termenii de criptomonede, Bitcoin și blockchain au devenit mai vehiculați, și au reușit să câștige sume mari de bani în scurt timp, aceștia nu reprezintă majoritatea.

Cei fără pregătire au investit la recomandarea unor terți și au învățat lecții importante pe proprii bani despre cum să nu procedezi.

- Există foarte puține resurse online

Investitorii mai metodici, care alocă timp pentru a face cercetare online, se lovesc de lipsa resurselor disponibile. În social media s-au dezvoltat diferite grupuri pe Telegram, Discord, Reddit, Twitter, bloguri și forumuri nișate, însă informația nu este centralizată și de multe ori asta produce confuzie. De aici nevoia de a cerceta și sentimentul pieței, evenimente recente și viitoare și orice altceva ce ar putea influența valorile monedelor.

Fiecare persoană are informații limitate despre subiect și nu se poate baza pe o platformă de încredere care să-i ofere bazele unei decizii în cunoștință de cauză.

- Au apărut crypto influencerii

Din 2017, influxul de oameni noi în crypto a fost foarte mare, ajungând ca în 2020 aceștia să se poziționeze destul de agresiv, fără să-și merite neapărat statutul de KOL (key opinion leader).

Conținutul pe care ei îl emiteau ca influenceri era răspândit pe foarte multe canale, inclusiv

Twitter, care permite o interacțiune rapidă cu cei din comunitate;

Telegram/Discord, preferat pentru discuțiile directe;

blogul propriu sau un profil pe Medium.com, asupra căruia aveau control total;

TradingView, unde se regăsesc analize și idei;

grupuri private de monetizare a semnalelor de vânzare/cumpărare pe care le oferă și colaborări de marketing care le măreau expunerea.

În această vâltoare, unii influenceri și-au asumat rolul de experți, au emis predicții greșite, ca mai apoi să-și șteargă urmele din mediul online. Acest comportament este încă prezent din păcate.

- Se consumă mult timp și resurse

Pentru a face o investiție profitabilă, este nevoie ca toți utilizatorii să ‘circule’ pe superautostrada informațiilor, mergând toți în același ritm. Întreg procesul poate fi unul foarte dificil, istovitor, frustrant, mai ales dacă persoana implicată are apetență scăzută pentru risc.

Iustina spune: “Până la urmă, diferența dintre tipurile de traderi se vede în bear market, atunci când încrederea este scăzută și prețurile scad, iar cei care chiar stăpânesc tehnica pot să-și mărească portofoliul. Când trendul este în bull run și valoarea crypto crește, banii se înmulțesc mai ușor.

Pe când investitorii instituționali sau traderii experimentați au la îndemână tot felul de instrumente și analiști, investitorul de rând (retail investor) nu are acces cu ușurință la cineva care să-l ghideze și ajute în acest proces de cercetare.

Asta a fost motivația noastră principală pentru a lansa Coreto, o platformă dedicată industriei blockchain care funcționează pe bază de reputație socială. Astfel, influencerii și traderii trebuie să dovedească ce cunoștințe au și să fie mai atenți atunci când fac o analiză sau o recomandare, utilizatorii putând ține evidența unui istoric al performanțelor. Atunci când ei ajung să aibă un scor de reputație bun, pot fi percepuți ca echipa de analiști și research-eri a retail investor-ului.

Coreto contribuie semnificativ în momentele de bull run și este principala sursă de informații în bear market, asigurând un ecosistem crypto mult mai sănătos.”

Soluția: platforma Coreto

Platforma tocmai lansează un nou modul numit ‘Articles’, care oferă instrumentele necesare pentru a crea conținut cu sfaturi și păreri despre industrie.

Până acum, utilizatorii puteau să facă doar predicții de preț bazate pe TA (Trading Analysis), unde se analizează diverși indicatori tehnici, asumându-și opiniile printr-o metodă specifică doar lui Coreto, numită SOOP (Staking Of Opinion Pool).

Acum, ei vor putea să vină în completarea metodei TA cu FA (Fundamental Analysis), sau chiar să facă un research separat înainte ca moneda analizată să fie listată, și să publice știri, editoriale și tutoriale despre asta. Astfel se va analiza proiectul din mai multe unghiuri, prin prisma ideii, viziunii, cererii, potențialului, experienței echipei, parteneri și susținători, etc.

Odată ce articolele sunt create, comunitatea/cititorii vor putea interacționa cu acestea (prin clasicele agree/disagree, time spent on article, number of reads, etc.), iar asta va acorda puncte de încredere creatorului, crescându-și scorul, reputația și audiența.

Ca pași viitori, pe măsură ce algoritmii se dezvoltă, creatorii de conținut vor putea chiar să facă recomandări de buy/no buy, urmând ca timpul și piața să determine cât de corecte sunt analizele și cât de potrivite sunt aceste recomandări.

“Acest modul, unul din multele puse la dispoziție de platformă creatorilor de conținut crypto, a fost gândit cu precădere pentru a-i ajuta să își ‘etaleze’ cunoștintele din domeniu. În timp, Coreto va deveni principala platformă prin care aceștia să creeze și ulterior să își monetizeze conținutul.“, adaugă Iustina.

Platforma este momentan în stadiul Alpha si poate fi testată/folosită doar prin înscriere pe reserve.coreto.io. Dezvoltarea acesteia va include în viitorul apropiat și:

implementarea de strategie tip gamification pentru a încuraja activități și interacțiuni recurente cu platforma;

lansarea variantei Open Beta în prima parte a anului următor;

lansarea unui modul de Referral;

ajustări constante ale algoritmilor;

îmbunătățiri UI/UX;

un nou modul destinat proiectelor din crypto (Project Page Module), unde tot conținutul creat de membrii va fi centralizat, ușor de parcurs și interpretat. În același timp, proiectele în sine vor putea sa acceseze instrumente special dedicate pentru a-i ajuta pe creatori să-și promoveze produsele.

Coreto. Construiește-ți reputația blockchain și monetizează-ți cunoștințele

Coretopreia transparența tehnologiei blockchain pentru a construi o platformă bazată pe comunitate și reputație. Aceasta conectează investitorii, influencerii, mentorii și echipele de proiect.

Sistemul operează cu standarde înalte de protecție a datelor, confidențialitate și informații precise furnizate de blockchain, pentru a crea un mediu sigur, ajutând retail investor-ul să ia decizii mai bune, în cunoștință de cauză. Platforma este gândită pentru categoriile de elită a comunităților crypto și construită cu o viziune prietenoasă, loială, încrezătoare.

Utilizatorii pot tranzacționa token-ul $COR pe Uniswap (Ethereum), PancakeSwap (Binance Smart Chain), Probit, și Dfyn Network Polygon Layer 2.

Mai multe detalii pe https://learn.coreto.io.