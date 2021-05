Ungaria va reduce la jumatate impozitele pentru castigurile din criptomonede. Cand intra in vigoare decizia

La nivel global exista 4.000 de criptomonede

Varga a dezvaluit ca guvernul ungar se asteapta sa stranga "mai multe miliarde de forinti", adica cateva milioane de dolari, sub forma de venituri din taxe ca urmare a acestei reduceri. In plus, ministrul Finantelor a apreciat ca masura va fi un "pas important" in cresterea vizibilitatii pietei criptomonedelor din Ungaria.Guvernele din intreaga lume se straduiesc sa reglementeze piata in crestere exploziva a activelor digitale, alimentata de ascensiunea meteorica a Bitcoin. O prioritate este asigurarea ca tranzactiile sunt vizibile pentru autoritati, iar veniturile sunt taxate in mod adecvat.In timp ce alte tari, precum Canada, au adoptat o atitudine agresiva cu privire la limitarea tranzactiile cu criptomonede, abordarea autoritatilor de la Budapesta este in linie cu strategia lor generala care prevede reducerea impozitelor pe venitul personal si profitul companiilor in ideea de a extinde baza de impozitare si a majora veniturile fiscale.Monedele virtuale sunt o reprezentare digitala a valorii care nu este emisa sau garantata de o banca centrala sau de o autoritate publica, nu este in mod obligatoriu legata de o moneda instituita legal si nu detine statutul legal de moneda sau de bani, dar este acceptata de catre persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb si care poate fi transferata, stocata si tranzactionata in mod electronic.La nivel global, exista peste 4.000 de criptomonede, insa monedele cu cea mai mare valoare de piata sunt Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP si Bitcoin Cash.