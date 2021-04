XRP, cea mai problematica moneda virtuala, se apropie de o cotatie de 2 dolari

Asa se face ca aceasta, la ora redactarii, materialui se apropie de cotatia de 2 dolari, in conditiile in care in urma cu doua saptamani se chinuia sa treaca de pragul de 65 de centi.Numai ca, cei de la Ripple au inceput sa inregistreze victorie dupa victorie in procesul cu SEC astfel ca, acum se vede rezultatul. Mai mult, evolutia fulminanta este sustinuta si de Bitcoin care deja se indreapta spre o cotatie de 65.000 de dolari. Acesta este un nou record pentru principala criptomoneda.Dar, revenind la XRP, numai in ultimele 7 zile, pretul criptomonedei a crescut cu 70% si nu da semne ca se va opri, mai ales ca numai in ultimele 24 de ore a inregistrat o crestere de 30%.Cererea prin care Ripple solicita judecatorului federal Analisa Torres sa-i forteze pe reprezentantii SEC sa le furnizeze documente prin care Bitcoin si Ethereum nu sunt valori mobiliare a fost aprobata. Astfel ca, acest lucru a fost vazut de investitori ca o mare victorie impotriva SEC.Asa se face ca, in momentul de fata, XRP se tranzactioneaza la cumparare cu un pret de 1,96 de dolari si la vanzare cu un pret de 1,91 de dolari.Conducerea Ripple Labs a fost incurajata de aceasta aprobare si au depus inca o motiune pentru a respinge procesul SEC impotriva CEO-ului Brad Garlinghouse si a co-fondatorului Chris Larsen.In aceste conditii, XRP a adunat impulsul necesar pentru a-si retesta maximul de trei ani.Conform datelor de la TradingView, XRP a atins un nivel maxim de 24 de ore, 1,96 dolari, reusind de asemenea sa surclaseze Tether, Cardano si Polkadot.Astfel ca, acum XRP este cea de-a patra moneda virtuala dupa capitalizarea pietei, cu 86,3 miliarde de dolari.Recentele victorii i-au adus criptomonedei mai mult decat un plus de valoare ci si relistarea pe mai multe platforme de tranzactionare dupa ce aceasta fusese delistata ca urmare a procesului SEC.Desi inca nu a atins cotatia de 2 dolari, XRP are toate sansele ca, in viitorul apropiat sa depaseasca si recordul istoric pe care l-a inregistrat in ianuarie 2018, cel de 3,29 de dolari.