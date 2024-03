Austeritatea inseamna moarte. Traiasca austeritatea!

Voci de prim rang de la Bruxelles au admis ca strategia de austeritate implementata incepand din 2010 "a ajuns la limita".

Jose Manuel Barroso, presedintele Comisiei Europene, unul dintre pilonii celebrei "troika", ce a impus austeritatea in Europa, citat de La Tribune, a afirmat ca doctrina bazata pe austeritate, in numele unui asa zis viitor sanatos, "a atins limitele".

Declaratia lui Barroso este o forma prin care se recunoaste esecul politicii de austeritate, care - se dovedeste pe zi ce trece - ca nu a adus beneficiile prognozate pe hartie.

Analiza cotidianului citat depaseste cadrul politic si se duce spre efectele concrete ale politicilor aplicate cu incapatanare de dreapta din Uniunea Europeana, in frunte cu Barosso, si merge la o analiza a starii reale in care se afla institutiile democratice europene si cele care garantau bunastarea locuitorilor din UE.

Dezbaterea este seaca si la obiect. Starea de sanatate generala in UE este cea mai proasta din ultimii zece ani. Imaginea partidelor de guvernamant (de dreapta) s-a prabusit, iar politicile de dreapta sunt asociate de cetatenii UE cu austeritatea si sunt eliminate din optiunile de vot.

Criminalitatea si evaziunea au crescut la cote fara precedent din 2000 incoace, iar fundamentul economic pe care s-a bazat politica de austeritate s-a dovedit fals.

Intrebarea este cum se poate recupera creditul pierdut de dreapta. Strategia de recunoastere a greselilor nu functioneaza in conditiile in care numarul real al somerilor creste in fiecare zi, in toata Europa.

Fara investitii si fara consum. De ce se insista pe austeritate?

A doua chestiune este ca politica de austeritate a venit la pachet cu mesajul "sacrificii pe termen scurt". Suntem in al cincilea an de criza, iar perspectivele (atat pentru Romania, dar mai ales pentru Europa si euro) nu sunt prea colorate.

Investitiile, vazute ca o solutie de salvare, din bani publici nu aduc profit, iar fara profit economia moare incet, dar sigur.

In Franta, de exemplu, singura solutie pe care o mai au investitorii este somajul (ceea ce pune presiune pe bugetele sociale, deja secatuite), salarii reduse, eliminarea sau restrangerea beneficiilor sociale, pentru urmatorii 3-5 ani. 70% dintre francezi au recunoscut ca si-au diminuat consumul.

"Troika" a impus austeritate uitand ca, inainte sa consumi sau sa investesti, trebuie sa anticipezi. Iar "troika" s-a incapatanat sa nu anticipeze.

Economia, bazata pe cerere, a pierdut cel mai real suport - consumul. Cum nu exista cerere, oferta devine inutila. Politicile de austeritate nu au umblat cu adevarat la deficite, ci au redus cererea interna si au crescut presiunea fiscala, mai ales in tarile puternic industrializate.

Iar efectul nu poate sa fie oprit. Italia, de exemplu, este afectata in mod deosebit de acest fenomen. In doi ani, productia industriala a tarii a scazut cu 12%.

Pe scurt, austeritatea este o fundatura din care este din ce in ce mai dificil sa te intorci. In plus, presedintele Comisiei nu intentioneaza sa renunte la strategia europeana de austeritate, dar evoca "necesitatea unor reglaje fine" ale acestor politici.

De fapt, cea mai mare problema este ca Europa nu are o strategie alternativa. In plus, alegerile din Germania, din 22 septembrie, o obliga de Angela Merkel sa nu para ca este in cautarea unei alternative la politica economica de austeritate.

Merkel nu poate sa omita faptul ca austeritatea a fost calea pe care s-a mers cu acordul majoritatii germanilor, de votul carora are nevoie acum. Si, oricum, Europa fara Germania nu poate face nimic.

