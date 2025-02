Care sunt radacinile ideologice ale miscarii Occupy Wall Street?

Participantii la protestul din Parcul Zucotti, New York, miscarea Occupy Wall Street, considera ca principala motivatie a manifestului lor este inechitatea veniturilor, respectiv faptul ca averea este detinuta de o minoritate de 1% din populatie, in detrimentul majoritatii de 99%. Adevar sau pura speculatie economica, aceasta afirmatie isi are radacinile in anumite ideologii. Care sunt acestea?

Manifestul de la New York nu mai este, deja, dupa o luna, o simpla miscare a unor anarhisti nebagati in seama de catre opinia publica. Nu numai pentru ca protestul tinde sa se extinda la nivel global (au fost demonstratii in Italia, Portugalia, Grecia, embrionar, si in Bucuresti, dar si in America de Sud si Asia) dar atrage atentia din ce in ce mai mult personalitatilor din mediul academic, fie ca este vorba de economisti, antropologi sau politilogi, potrivit The Chronicle.

Caracteristicile definitorii ale OWS - natura sa descentralizata, procesul sau intens participativ, un sistem de luare a deciziilor bazat pe consens - toate acestea sunt bazate pe idei din lumea academica sau din activismul social: in invatatura anarhismului si, mai specific, intr-o etnografie provenita din centrul insulei Madagascar.

Pentru ca, pe aceasta insula, David Graeber, unul dintre oganizatorii miscarii, si-a perecut aproape doi ani, studiind oamenii din Betafo, o comunitate alcatuita din nobili si sclavi.

In acea localitate, el a observat ca oamenii faceau alegerile intr-un mod direct si descentralizat, nu printr-un aparat al statului. "Practic, oamenii isi manageriau singuri afacerile, in mod autonom."

Este ceea ce intelectualii anarhismului numesc "actiune directa". De exemplu, in loc sa depui o petitie guvernului, prin care sa construiasca o fantana, membri comunitatii ar putea, pur si simplu, sa o construiasca ei insisi. Este ceea ce Graber, etnolog, antropolog la Londra si anarhist, numeste a fi "democratie fara guvern".

El a imprumutat aceste idei spiritului "Occupy Wall Street".

"Atunci cand 2.000 de oameni iau impreuna decizii, este un exemplu de actiune directa, sau democratie directa", crede Graeber. "Te simti bine atunci cand participi la o intalnire si parerile tale sunt cu adevarat respectate". Sau, dupa cum scrie in publicatia ofiaciala a miscarii, "OWS Journal", "aceasta ocupare este, de fapt, o participare".

Problemele protestatarilor sunt in primul rand legate de economie

O economie dreapta, aceasta este principalul obiectiv al protestatarilor. Laureatul Nobel pentru Economie, Joseph E. Stiglitz a pus in discutie impartirea inegala a veniturilor, averea fiind detinuta de o minoritate de 1% in detrimentul restului de 99% din populatie.

Stiglitz a vizitat el insusi protestatarii luna aceasta, afirmand ca pietele financiare, care ar trebuie sa aloce capitalul si sa managerieze riscurile, au facut exact contrariul. "Suportam consecintele ticalosiei lor", a declarat acesta.

Expertul in macroeconomie si in fiscalitate, Jeffrey Sachs, spune ca vede prioritatile unei natiuni exprimate in bugetul guvernului federal, si ca a ajuns sa creada ca piata si guvernul trebuie sa joace, impreuna, un rol in asigurarea echitatii, productivitatii si sustenabilitatii mediului.

"Am incercat sa explic ca am ajuns la o criza a fiscalitatii, in aceasta tara. Fie guvernul o sa se prabuseasca complet, fie o sa fie disfunctional, sau va trebuie sa platim, din nou, pentru civilizatie", a declarat Sachs.

Printre cei care au vizitat protestatarii din Parcul Zucotti se numara si Slavoj Zizek, unul din cei mai populari academicieni ai momentului, care a tinut sa-i sfatuiasca pe tinerii prezenti: "Nu va indragostiti de voi insiva, cu frumosul timp pe care il petreceti aici. Carnavalurile sfarsesc ieftin-adevaratul test pe care trebuie sa-l treceti este ce anume pentru ziua de maine si felul in care viata noastra de zi cu zi va fi schimbata".

Dar concluzia cea mai pragmatica pare sa o traga Mike Hardt, de la Duke University: "Indignarea impotriva lacomiei corporatiste si a inechitatii economice este reala si profunda. Dar la fel de important este si protestul impotriva lipsei, sau esecului reprezentarii politice".

