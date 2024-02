Cat mai tine pacea americano-chineza? (Opinii)

Romanilor li s-a strecurat in fondul principal de cuvinte la capitolul "pericole", alaturi de "unguri", "tigani", "boala", "avocat" "coada la paine", si, desigur, ultimul pe lista, cu voia dumneavoastra, Traian Basescu, un nou motiv sa-si ia lumea in cap: criza.

Nu e nici patrat, nici cerc, nici verde, nici vinetie, nici asa si nici asa, oscileaza intre materie si anti-materie, singurul lucru cert este ca nauceste. Teribil. De la buzunarul propriu la guverne intregi, silite sa treaca la ajustarea cheltuielilor bugetare, constatand, tarziu, nu ca noi, romanii, ca s-au cam intins la huzur fara temei. Niste guverne incompetente, puse in opera, desigur, de Traian Basescu.

Sa stam un pic si sa analizam: care e faza? Nu ajunge mancarea la toti? Ajunge, doar ca e scumpa. Nu ajunge petrolul? Ba da, dar razboiele ii urca pretul. Cine face razboaie? Capitalistii. De ce, n-au de mancare? Ba au. Dar ce n-au? LIMITA!

Lumea a ajuns intr-un punct in care nici nu mai merita sa fie salvata. I-au crescut guri care duc intr-un stomac caruia nu i s-au modificat dimensiunile, si desi vomita foarte des, nu realizeaza de ce.

Marea finanta corporatista a distrus totul, si poate ar face un pustiu de bine omenirii sa-i bage niste bombe in nas, s-o rada de tot, ca sa aiba Dumnezeu de unde sa o coasa la loc, de la inceput. Ca nu se mai poate asa!

Pamantul are aceeasi populatie, tot atatea apartamente la bloc, tot atatea masini, tot atatea mari de stat la malul lor cu paiul in gura, tot atatea joburi. Necesitatile sunt neschimbate: mama, papa, caca. Atunci, de ce e criza?

E criza deoarece niste contabili au realizat, la finele anului, ca profitul nu e pe masura tintei propuse la inceputul anului, deci ca la anul sa fie atins, trebuie reduse costuri. Si au dat oameni afara. Fabrica de salam a constatat ca oamenii cumpara mai putin, deci a taiat cheltuielile. Si a dat oameni afara. Bancile au constatat ca oamenii nu-si mai platesc ratele la timp, deci profitul scadea, si au dat oameni afara.

Milioane de tati si mame au ajuns pe drumuri deoarece niste patroni care nu mai au demult nicio legatura cu umanitatea sufera pentru ca nu au realizat plusvaloarea estimata. Diferenta in minus nu-i face mai saraci, mai bolnavi, nu-i dezaboneaza de la concediile in Cancun spre a-i trimite la Festivalul de la Mangalia. Copiii lor lucreaza tot pe Wall Street, nevestele stau tot in apartamente de 15 milioane de dolari, la revelioane vad tot presedinti, si nu de sector.

Si in timp ce nereusita, pentru proprietarii corporatiilor, se traduce prin doua miliarde de dolari profit, in loc de trei, o parte din continentul negru moare de foame, si alta se inarmeaza. De frica, nu ca ar avea ambitii.

Dar ambitii au chinezii, care au lansat la apa primul lor portavion. Mai mic, mai necajit, cu pista din plastic, insa ce anunt teribil furnizeaza China omenirii! Venim si noi!

Ok, veniti, la masa nesimtitilor care se comporta ca niste nehaliti se gasesc mereu locuri!

Analistii dau ca sigura o confruntare armata intre natiunea galbena si cea vinetie, putreda. Doar ca americanii nu mai au bani pentru un nou teatru de operatii. Sunt datori chinezilor si japonezilor. Ceea ce, dupa mine, e o veste buna. Exista, la aceasta ora, toate premisele pentru ca omenirea sa se duca dracului. Sa se duca! Ce fete vor face bancherii la usa la Sfantul Petru cand li se va spune sa lase carnetul de cecuri afara!