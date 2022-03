Deutsche Welle: Tragedia greaca, o drama fara sfarsit

Ministrii de Finante ai zonei euro se intrunesc in aceasta seara la Bruxelles pentru a dezbate pe marginea unui al doilea pachet de ajutor pentru Grecia.

Dupa ce banci private din Franta si Germania au dat asigurari ca vor contribui la acest set de masuri in valoare de 120 de miliarde de euro, responsabilii politici europeni credeau ca il vor putea adopta. Dar anuntul agentiilor de rating referitor la Grecia le-a dat toate planurile peste cap, scrie Deutsche Welle.

Grecia a reusit in ultima clipa sa scape de faliment. Deocamdata. Banca Centrala Europeana, Comisia Europeana si Fondul Monetar International nu ar fi aprobat pachetul de ajutor daca, in ultimul moment, Parlamentul elen nu ar fi adoptat masurile de austeritate, care ar aduce economii statului in valoare de 78 de miliarde de euro.

Grecia a primit astfel a cincea transa din primul pachet de ajutor. Cele 12 miliarde de euro ii ajuta pe greci sa mai reziste pana in septembrie. Atunci se va decide din nou daca Atenei i se va da inca o mana de ajutor sau va fi lasata sa dea faliment.

