Strateg financiar: "Un vaccin eficient aparut anul acesta va vindeca si economia mondiala de criza severa"

"Bursele sunt pe crestere de cateva saptamani, a crescut indicele S&P cu vreo 12 procente, in mai putin de o luna, ceea ce este foarte mult. Apoi a venit vestea aceasta cu vaccinul care a dus la un plus de aproape 5% pentru S&P, la un moment dat. A ajuns la noi maxime istorice si problema este ca nu au putut fi mentinute aceste maxime istorice si s-a intrat pe vanzare. De ce? Pentru ca primul val de euforie, generat de vestea vaccinului, s-a suprapus peste rezultatul alegerilor si a lasat locul unor intrebari precum "Este de ajuns aceasta veste pentru a iesi din criza actuala?", a declarat Claudiu Cazacu.Daca ne uitam in teren, situatia nu este deloc imbucuratoare, nici in SUA si nici in Europa, din punct de vedere al numarului de noi cazuri care apar in fiecare zi. Anuntul venit din partea companiei farmacuetice Pfizer ca vaccinul sau experimental pentru tratarea Covid-19 a fost eficient cu peste 90%, inca nu a confirmat daca medicamentul este sigur si cat timp va proteja oamenii, doua piese esentiale care lipsesc din acest puzzle."Este o veste buna, dar pe termen scurt nu ne ajuta, si atunci a fost un fel de depasirea foarte rapida a efectului foarte optimist a vestii cu vaccinul. Iar in urmatoarele zile va fi o lupta legata de mentinerea maximelor istorice sau de corectare a pietelor", spune strategul XTB Romania.Dupa parerea lui, aparitia vaccinului este o veste foarte buna, dar nu se aplica imediat."Aici trebuie sa facem o diferenta intre perceptia bursiera si ce se intampla pe teren. Pentru ca pe teren, chiar daca se iese cu un vaccin, si Doamne ajuta sa fie anul acesta, va dura pana va fi vaccinata toata populatia. Si atunci va exista un impact masiv pe burse, dar in economia reala va mai dura ceva timp. Da, cu un vaccin facut devreme scapam de o criza majora, dar nu scapam de suferinta in economia reala. In schimb, vedem apropierea de liman. Asta facut vestea de ieri", afirma Cazacu."Numai ca aceasta nu a fost o mega-supriza pentru ca mai fusesera niste astfel de anunturi. Pietele se asteptau sa existe niste vesti bune in privinta unui vaccin avand in vedere ca sunt mai multe in stadiu avansat de testare. De asta au si crescut pietele, pentru ca aveau sperante ca situatia nu va trena jumatate de an, ci doar o luna, doua", spune Cazacu.Acesta este de parere ca problema tine de aparitia vaccinului si vaccinarea unui procent consistent din populatie. Tot din acest motiv, pe burse va fi un parcurs plin de suisuri si coborisuri."Daca avem un vaccin pana la finele anului, perioada de contractie economica, rezultat al lockdown-ului care se impune si care probabil nu va putea fi evitat in Europa si in regiuni din SUA, va fi tinuta sub control", a mai spus expertul.Chiar ieri, presedintele ales al SUA dadea tarii un avertisment serios, care nu a fost bagat in seama de piete: "Este foarte important sa intelegem ca lupta impotriva COVID-19 este la luni bune distanta de a se fi terminat", a spus Joe Biden referindu-se la cat de lunga va fi perioada de care va fi nevoie pentru a vaccina populatia Americii.Bursele au scazut in martie 2020 mai mult decat au scazut in criza economica din 2008, iar FED a avertizat ca daca virusul continua sa se extinda, s-ar putea sa avem ceva zdruncinari in piete, in privinta pretului activelor."Chiar daca intrezarim iesirea din criza, vorbim in continuare de o perioada dificila. Eu sunt optimist si in privinta vaccinului si in privinta operatiunii efective pentru ca aici va fi o provocare logistica. Se va vedea cum se va organiza fiecare tara ca vaccinul sa ajunga la un procent important din populatie. Pentru ca degeaba il ai, daca oamenii nu si-l fac sau nu ajunge la cei care vor trebui sa si-l faca, mai ales ca acesta trebuie mentinut la temperaturi foarte scazute, de minus 70-80 de grade", considera reprezentantul XTB Romania.Cu toate acestea, el nu crede ca este vorba despre o revenire a economiiilor in doi ani de zile, ci mai degreba de cateva trimestre."Pe de alta parte, va mai fi un episod dureros la noi, pentru ca Romania are problema cu ratele amanate, iar acestea nu au fost rate iertate, si vor trebui platite. La un moment dat poate se va mai da o prelungire, dar ele tot vor trebui platite. Asta inseamna pentru noi o trezire la o realitate mai severa, insa fata de crizele trecute, guvernele inteleg ca este nevoie sa asigure programe de acoperire si de sustinere si de aceea cred ca la nivel macro vom avea o "indulcire" a efectelor crizei", spune Claudiu Cazacu.