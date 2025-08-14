Sistem de avertizare a crizelor economice

Comisia Europeana urmeaza sa finanteze un proiect de cercetare care ar putea anunta guvernele si bancile in legatura cu crizele financiare iminente inca din primele stadii ale acestora, in asa fel incat sa se poata actiona din timp pentru a stopa raspandirea crizelor financiare.

Intitulat "Prognozarea crizelor financiare - FOC", proiectul va beneficia de o finantare de 1,89 milioane de euro de la bugetul pentru cercetare in domeniul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (TIC), relateaza Capital.

Costul total al proiectului este de 2,48 de milioane de euro, iar durata de implementare de 36 de luni.

FOC se bazeaza pe o noua abordare multidisciplinara in materie de cercetare, avand ca obiective analizarea sistemului complex al tranzactiilor financiare globale bazate pe TIC, precum si identificarea unor cuvinte-cheie din domeniul financiar accesate pe Internet prin motoarele de cautare, pentru a monitoriza acumularea riscurilor din sistemul financiar si din economie.

Scopul acestuia este de a imbunatati modul in care sunt interconectate sistemele bancare, pietele bursiere si fluxul de credite si de a elaborare noi indicatori de risc care ar putea fi folositi de organisme decizionale precum Banca Centrala Europeana, Comitetul european pentru riscuri sistemice sau Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancara, in vederea prevenirii unor crize financiare viitoare.

