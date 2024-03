Zona euro, incapabila sa ia masuri anticriza radicale?

In ciuda faptului ca se confrunta cu o continuare a crizei financiare, statele din zona euro nu au reusit sa cada de acord cu privire la solutiile radicale pe care ar trebui sa le ia, iar tergiversarea nu face decat sa adanceasca dezechlibrele dintre tari, atat economice cat si conceptuale.

Printre problemele la care nu se pot pune de acord se numara si cresterea fondului de urgenta pentru tarile cu probleme. Desi acest subiect a fost discutat la o reuniune a ministrilor de Finante ai uniunii monetare, in prezenta directorului general al FMI, Dominique Strauss-Kahn, ministrii au inca retinerile lor.

Mizand pe faptul ca situatia s-a mai calmat oarecum, oficialii par sa traga de timp, in conditiile in care tari precum Portugalia, Belgia si Spania au economii extem de fragile, scrie Le Monde.

Fata in fata cu temeri de contagiune a crizei din Grecia si Irlanda si in timp ce un pachet de ajutor de 85 miliarde de euro pentru Irlanda este in curs de pregatire, ministrii de Finante au in vedere mai multe optiuni radicale, insa par ca nu sunt gata sa le puna in aplicare.

Printre acestea este ideea de a crea "eurobonduri", o forma de imprumut lansata in comun de catre mai multe state pentru a reduce riscurile ca tarile cele mai vulnerabile sa fie atacate de speculatori.

Ads

In timp ce liderul ministrilor de Finante ai zonei euro, Jean-Claude Juncker, si ministrul italian al Finantelor, Giulio Tremonti, si-au exprimat increderea in aceasta masura, Germania, care are cele mai mici randamente ale bondurilor din Europa, refuza sa plateasca pentru altii, exprimandu-si clar opozitia.

Principalul adversar este Angela Merkel, care considera ca Germania este un model, in timp ce alte tari din zona euro se lupta pentru a-si redresa deficitele. Cancelarul german si-a exprimat nemultumirea si cu privire la posibilitatea de a crea o agentie care sa emita obligatiuni pentru tarile din zona euro, comenteaza Le Figaro.

Un punct de vedere comun cu Germania il are si Austria, ministrul de Finante Josef Proll avand o opinie "foarte, foarte critica" pe aceasta tema, pentru ca nu vrea ca tara sa sa plateasca pentru tarile cu politici economice permisive. La randul sau, Comisia Europeana si-a exprimat si ea scepticismul.

Ads

Pro si contra majorarii fondului de ajutor

Europenii sunt si ei divizati in ceea ce priveste un alt subiect, legat de suplimentarea fondului de ajutor pentru tarile cu probleme din zona euro, Irlanda urmand sa fie primul stat care va beneficia de acesti bani, in primavara.

Presedintele Bancii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a cerut majorarea fondului, daca acest lucru este necesar. Si Fondul Monetar International este, de asemenea, in favoarea acestui lucru. Dar ministrii de Finante au decis ca nu exista "nici o nevoie de a actiona imediat".

Potrivit unui diplomat european, ministrii "nu s-au pus de acord pe aceasta tema, deoarece nu au ajuns la o concluzie comuna cu privire la impactul unei astfel de masuri asupra pietelor".

"Unii vad un semnal foarte puternic pentru a linisti pietele, altii s-au opus considerand ca pietele vor vedea acest lucru ca dovada ca zona euro anticipeaza o inrautatire a situatiei", a spus el.

Toate aceste probleme demonstreaza ca dezacorduri intre tarile din zona euro sunt inca adanci si ca, daca nu se ajunge curand la un acord, problemele ar putea sa se agraveze.