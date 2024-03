Cand sa-ti faci credit ipotecar

Cand este momentul oportun pentru contractarea unui credit ipotecar? Economistul Liviu Voinea spune ca romanii ar trebui sa mai astepte cateva luni pana cand dobanzile si preturile se vor micsora. Totusi, Dan Ioan Popp, top manager in dezvoltarea imobiliara, nu crede ca preturile vor scadea, de vreme ce patura de imbogatiti este in crestere, noteaza Cotidianul.

Cei care amana contractarea creditului ipotecar asteptand o eventuala scadere a preturilor de pe piata imobiliara nu fac decat sa se amageasca, crede Popp. Cererea va fi in continuare mare, pe cel putin cinci ani de-acum incolo, caci romanii castiga tot mai bine, ceea ce duce la cresterea numarului de familii tinere cu venituri de 1.000-1.500 de euro, care se califica pentru un credit ipotecar.

Exista si riscuri in contractarea unui credit ipotecar intr-un mediu bancar-financiar extrem de volatil. De exemplu, la o creditare de 20 de ani, o perioada turbulenta de 6 luni cu o deviere a costurilor cu 10% fata de asteptari inseamna un cost suplimentar de sub trei la mie din costul general al finantarii.

Creditul ipotecar trebuie privit ca o investitie pe termen lung, de 15-25 de ani, perioada in care se poate folosi instrumentul refinantarii, adica al cumpararii si vanzarii unui credit.

Daca reusesti sa negociezi anularea comisionului de renuntare la credit, cu alte cuvinte daca ai posibilitatea sa treci la alta banca fara sa fii penalizat, in 5 sau 10 ani te vei putea muta acolo unde consideri ca piata ofera cele mai bune conditii.

Liviu Voinea, director de cercetare nu crede ca in aceste luni e indicat sa ne luam un credit ipotecar, de vreme ce dobanzile sunt in crestere, iar volatilitatea cursului valutar este foarte mare.

"Mai mult, s-ar putea ca piata imobiliara sa fi ajuns deja la un varf. Piata imobiliara este una ciclica, avand suisuri si coborasuri, si, cum la noi a tot crescut in ultimii sase ani, e de asteptat o scadere a preturilor. In SUA, in Spania sau in tarile baltice, preturile si volumul tranzactiilor sunt, de exemplu, in scadere", spune Voinea.

