Expert economic, despre motiunea de cenzura: De dragul pensiilor, Romania va fi impinsa intr-o criza economica severa, unde euro va trece de 5 lei

Structura economiei Romaniei este una de sapa de lemn

Motiunea de cenzura poate genera o noua criza economica pentru Romania

Cresterea pensiilor va ingropa toata Romania

Presiunea pe leu o vom simti din plin

Profesorul Mircea Cosea a explicat pentru Ziare.com cum functioneaza tavalugul acestei decizii politice si cat de grav ne va afecta pe termen scurt, dar si pe termen lung."O motiune de cenzura nu este binevenita in acest moment. Nu-i gasesc niciun rost, pentru ca, din punct de vedere al dinamicii politice, ne aflam in fata unui act electoral care, mai mult sau mai putin, va dura cateva luni. Deci va fi o schimbare posibila de putere, in Parlament, va avea loc in alegeri. Nu vad de ce trebuie sa aiba, acum, o actiune politica de daramare a Guvernului, pentru ca efectul este nul. Va fi un guvern de tranzitie, un guvern care va functiona 45 de zile, poate si mai mult. Lucrurile nu se vor schimba", a spus analistul economic.Problema este ca apar niste efecte economice nu tocmai placute. "Daca acest guvern va deveni interimar, si probabil ca asa va fi, pana la 1 septembrie. Atunci guvernul care va fi la Piata Victoriei va trebui sa aplice legea pensiilor cu 40% pentru ca nu va mai avea posibilitatea unor ordonante de urgenta. Acesta este un jaf extrem de periculos", a mai declarat profesorul in economie.Potrivit lui, programul PSD de acum cativa ani care a proclamat aceasta crestere de 40% a punctului de pensie a fost o aventura nefericita, electorala si politicianista."Oricat ar fi crescut economia, daca nu ar fi existat pandemia, economia romaneasca, din cauza structurii pe care o are, nu poate suporta o asftel de crestere pe termen mediu si lung. Sigur, exista voci din PSD care spun astazi sa mai luam bani de aici, de colo, sa mai punem din partea cealalta, dar acestea sunt fel de fel de firimituri din buget care puse la un loc acopera cresterea cu 40% a punctului de pensie doar pentru cateva luni", a mai spus Mircea Cosea.Acesta este de parere ca, pentru a putea duce o povara financiara atat de mare, economia Romaniei are nevoie de crestere si beneficiu pe valoare adaugata."Acest lucru economia noastra nu-l poate realiza pentru ca este o economie slab dezvoltata in comparatie cu restul Europei. Raportat la conditiile europene, Romania are o economie slab dezvoltata. Ni se tot spune ca in Europa este mai mult din PIB pentru pensii. Da, dar comparatiile nu sunt corecte pentru ca si PIB-ul si capacitatea de creare a valorii adaugate si raportul dintre forta de munca si pensie sunt diferite. Comparatiile cum ca trebuie sa ajungem, cu pensiile la 13% sau 18% din PIB nu sunt binevenite", a mai spus Cosea.Potrivit lui, structura Romaniei este cat se poate de inapoiata si depasita din punct de vedere al revolutiei industriale."Este o structura pe baza manufacturiera. Inseamna ca noi facem produsul de la A pana Z, dar nu-l proiectam noi, nu-l cercetam noi, nu-l desenam noi. Noi doar il asamblam. Asta inseamna ca in conditiile in care in lume, partea de manopera reduce in permanenta din cost inseamna ca noi nu putem avea o valoare adaugata mai mare per ansamblu decat daca am dezvolta cercetarea-dezvoltarea si o productie proprie de valorificare a resurselor interne", a mai afirmat economistul.Simplu spus, adica ne-ar merge mai bine daca tot ce avem noi in momentul de fata pe camp am putea sa transformam in conserve, ulei, faina si alte produse finite in Romania, nu in Ungaria sau in Polonia."In conditiile in care Romania are o astfel de economie, nu poti sa ceri o crestere de 40% a punctului de pensie", spune Cosea.Aici mai apare o problema. Atunci cand depui o motiune de cenzura, vii cu un program."Programul pe care-l anunta PSD si cu aliatii sai s-a tot schimbat in ultimele 24 de ore. Intai a fost un program pe termen mediu, apoi a fost unul pe termen scurt, iar acum s-a revenit la un program pe termen mediu. Asta denota ca nu exista o viziune. Programul PSD nu este unul cu viziune pentru a scoate Romania din criza , ci unul care sa-i duca pana la finele anului acesta sau inceputul anului viitor. Ei se bazeaza pe un truc cu care eu nu pot sa fiu de acord: se apropie intrarea in tara a fondurilor europene. Este vorba despre cele 80 de miliarde de euro care vor intra in Romania in prima jumatate a anului viitor pentru ca acum sunt blocate la Bruxelles. Deci vor beneficia de o finantare care nu vine pe meritele de politica economica, ci pe merite de apartenenta la un grup cum integrator cum este UE", a mai spus expertul economic.Din punct de vedere economic, acesta crede ca motiunea de cenzura nu este propice, iar din punct de vedere politic este puerila cand ne aflam intr-un moment crucial pentru tara."Din punct de vedere economic poate genera aparitia unei noi crize, o criza a datoriilor publice pentru ca va trebui sa se imprumute. Sa intelegem din start ca actuala guvernare nu este una de premiul Nobel, ba chiar nu a luat masuri nici macar pentru nivelul unei diplome de absolvire la ASE si este o guvernare care are un punct neclar. Iar pe acesta as fi dorit sa-l lamureasca. In rectificarea bugetara. Mi-ar fi placut sa vad intrarile in bugetul statului din imprumuturi. Cat sunt si unde sunt? Intreb pentru ca imprumuturile pe care Romania le-a facut in ultimul timp sunt record. A crescut foarte mult rata de indatorare si, mai ales, a crescut viteza de indatorare. Si atunci acestia ori sunt intr-un sertar undeva, desi ma indoiesc, ori sunt in economie", este de parere Mircea Cosea.Cresterea punctului de pensie va duce la un deficit bugetar si mai mare, care in momentul de fata este deja la 8,6%. Dupa cresterea acestuia vom avea doua consecinte."In primul rand, intram la junk (n.r. - categoria de tari in care investitorii nu vor mai dori sa faca investitii si nici nu vor mai face imprumuturi) si in al doilea rand, se vor scumpi creditele pe care le luam. Romania va deveni un client nesigur, iar aceasta nesiguranta se indeparteaza foarte greu. Ne vor trebui an de zile sa recapatam increderea investitorilor. Iar in momentul de fata, Romania se afla in fata unei crize de pierdere a credibilitatii pe piata internationala, de unde nu vom mai vedea nici investitii straine", a mai spus Mircea Cosea.Acesta opineaza ca, in Romania, in momentul de fata nu exista un partid care sa salveze tara."Oricine ar veni in momentul de fata va face ceea ce au facut si cei de dinainte, pentru ca asta este politica in Romania, adica nepotism. Va incerca sa-i schimbe pe toti de sus pana jos prin ministere cu oameni de-ai lor, dar care nu stiu nici macar pe unde se afla", a mai spus analistul economic."Noi aici avem o obisnuinta, si anume, nu prea ne speriem pentru ca spunem ca vina BNR care va face ceva. Banca Nationala va face si de data aceasta ceva. Va incerca sa mentina leul la anumite cote, dar trebuie sa spunem un lucru foarte clar: costurile mentinerii leului sub 5 lei pentru un euro sunt extrem de mari. Si nu stiu daca la un moment dat, BNR isi va permite sa mai faca asa ceva atata timp cat economia nu o sustine", a afirmat economistul.Potrivit lui, atata timp cat noi nu miscoram deficitul comercial, sa nu avem pretentia sa dam BNR aceasta sarcina de mentinere a leului. "Noi nu reusim sa miscoram procentul acesta de 68-70% de alimente, cand am putea noi sa exportam alimentele", a conchis Mircea Cosea.