In orice criza e si o oportunitate! Nu mai putem trai de pe o zi pe alta Interviu

Criza COVID-19 va provoca reduceri de venituri ale angajatilor, atat la stat, cat si la privat, va lovi mai ales turismul si zona HoReCa, dar mai important, spune prof. univ dr. Mircea Cosea, este ca, la fel ca in 2007-2008, nu constientizam ca trebuie sa ne pregatim.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, prof. Cosea a explicat exact la ce efecte ne putem astepta, dar si care ar trebui sa fie masurile pe care sa le ia Guvernul inca de pe acum.

"Si cum in orice criza e si o oportunitate, poate e momentul ca un guvern responsabil sa treaca la o reforma administrativa adevarata. Romania e o tara care schimba dupa ce lucrurile s-au intamplat".

Dle profesor, se vorbeste in acest moment despre doua crize, cea sanitara si cea economica. Din punct de vedere economic, scenariile negre sunt corecte?

Eu le consider putin alarmiste. Sigur ca va fi o criza, dar am sa citez o fraza dintr-un discurs al marelui economist Thomas Piketty: "coronavirus este arborele din cauza caruia nu vedem padurea", desigur o parafraza dupa Kant.

Criza declansata de epidemie ascunde o criza care se pregatea, era chiar foarte fierbinte deja, si care tine in principal de marile disfunctionalitati ale modelului economiei globale, care provoaca tot mai multe inegalitati, care se transforma in razboaie comerciale. Ceea ce se considera vesnic si functional incepe sa nu mai fie asa, precum UE.

Lumea e in schimbare, iar epidemia accentueaza criza. Cat de mare va fi ea si ce consecinte va avea e greu de spus. Comparatiile care se fac cu criza din '29-'33 mi se par exagerate, pentru ca lucrurile erau total diferite. Comparatia cu 2007-2008 este binevenita pentru ca scoate in evidenta o diferenta mare: acea criza a plecat din sfera financiara, aceasta criza pleaca din sfera productiei si a serviciilor productive.

Efectele vor fi altele si sansele de reducere a crizei sunt altele. Pentru ca sfera finantelor e inca intr-o posibilitate de actiune rapida. Dar efectele care se vad sunt in domenii considerate pana acum sustenabile.

Ma refer in primul rand la circuitul persoanelor si al capitalului care se vede in principal in turism si transport. Sunt afectate tari precum Italia, Spania chiar si Franta, Grecia, o tara cu turism exploziv - Croatia, dar si Romania si Bulgaria.

Iar frica de epidemie nu se stinge de pe o zi pe alta. Chiar daca va fi declarat finalul pandemiei, criza va dura pe memoria colectiva mult timp.

Pe de alta parte, vor fi reduceri de venituri, lumea isi va socoti mai bine cheltuielile, banii vor fi destinati in primul rand bunurilor de folosinta imediata si economiilor. Este o perioada de incertitudine cu efecte in economie.

Dar ceea ce ma sperie este modul in care se lucreaza impotriva acestei crize.

Adica?

In general, in crize, au aparut oameni providentiali, precum Churchill sau Erhard, au aparut idei. Nu vad asa ceva. Nu vad decat o invazie de cereri pentru suplinirea pierderilor. Ceea ce intr-un fel e normal.

Cineva sa ne ajute! Cine? Statul! Cum? Mai amanam plata impozitului, mai uitam niste datorii. Dar asta poate insemna un posibil abuz, pentru ca politicul va ajuta pe cine trebuie, si o accentuare a inflamarii sociale, pentru ca nefiind o politica unitara, unii pierd altii castiga, oamenii raman pe drumuri, e greu sa ii reincadrezi.

Avem peste 100 de mii de romani reveniti, care si-au pierdut locurile de munca in Italia, le vor mai pierde si in Spania, de plecat inapoi e foarte greu. Ce faci cu ei aici? Romania nu e pregatita pentru iesirea din criza.

Acum cateva zile scriam ca o criza este o oportunitate. China a fost blocata aproape 75-90 de zile in marile ei monopoluri. Si nu ma refer la tehnica inaintata, nu ne priveste. Dar China este cel mai mare exportator din lume pentru doua produse care pentru noi puteau reprezenta o nisa: concentratul de tomate si de mere.

China e cel mai mare exportator de concentrate de tomate?

Da. Multe sucuri de rosii pe care scrie made in Italy sunt facute cu concentrat chinezesc. Aici puteam avea o iesire, dar noi nu suntem pregatiti. Nu putem sa ne prelucram propriile rosii care zac pe camp si se pierd. Deci intr-o astfel de situatie, pe langa grija de a cumpara masti si ventilatoare, ar trebui sa existe si aceea de a porni economia.

Cum?

Ar fi trebuit de pe acum sa apara idei despre strategia Romaniei dupa coronavirus. Criza sanitara va trece, a trecut si ciuma bubonica. Ce facem dupa? O sa auzim o jale cu firme inchise, cu someri, cu caderea consumului, ce o sa facem, de unde o sa pornim?

Pentru mine, criza care va veni e importanta, dar cel mai important e ca, la fel ca in 2007-2008, nu constientizam ca trebuie sa ne pregatim. Nu mai putem trai de pe o zi pe alta.

Daca statul nu va mai incasa, de unde sa ajute, la randul sau?

Se va imprumuta, cu preturi mai mari probabil.

Deci pe deficit?

Da. Va incepe jocul de echilibru cu UE. E adevarat ca nici nu se va mai lucra cat ar trebui, nici nu se vor mai plati impozite cat ar trebui, dar nici nu poti introduce un sistem mai coercitiv si nici o majorare a taxelor si impozitelor, desi ma tem ca la nivel local asta se va intampla in anumite zone. Nu poti sa te joci cu soarta oamenilor deja loviti.

Sunt deja firme care resimt criza, cursul euro creste. Ce ar fi de facut ca masuri imediate?

As vrea sa precizez ca eu sunt total retras din politica, tot ce spun este parerea mea, nu reprezint niciun partid, niciun grup de lucru.

1. Eu cred ca deocamdata trebuie curajul de a spune ca nu se pot majora pensiile cu 40% si nici alte cresteri de venituri salariale sau de alt tip. Nici in conditii de neepidemie nu cred ca ne puteam permite asa ceva.

2. Sunt total de parere ca trebuie sa existe un ajutor al statului pentru intreprinderile in mare dificultate, amenintate sa dispara total, cele din turism si HoReCa in principal, unde pierderile sunt si pe termen mediu si lung. Metodele de a interveni sunt foarte multe, deja au fost propuse de asociatiile patronale.

3. Si bancile ar trebui sa fie unite cu noi. Ar trebui sa existe din partea bancilor o intelegere a situatiei, mai ales la nivelul creditelor pentru imobile, ori renegociere, ori prelungirea datelor de plata, trebuie usurata situatia acestor oameni care peste o luna poate vor intra in somaj tehnic.

Iar bancile inca au profit bun. Ele trebuie sa inteleaga ca fara aceste masuri se incarca pentru perioada urmatoare cu credite neperformante. Daca acum vor accepta sa usureze situatia, nu vor pierde.

4. Ar trebui discutat foarte serios la UE situatia dificila a Romaniei. In 2012, presedintele Basescu a semnat tratatul de guvernare fiscala care obliga Romania la un deficit structural de maximum 3% pe care noi ne chinuim sa-l tinem in timp ce alte tari, intre care Franta, Italia sau Spania, il depasesc. Noi nu putem sa ne dezvoltam cu un astfel de deficit. Ar trebui sa fie o renegociere, cu atat mai mult cu cat noi nu suntem in zona euro.

Eu nu spun ca ar trebui sa avem un deficit enorm, dar putem sa avem un deficit explicat prin investitii, prin ceva productiv. Deocamdata este explicat numai prin consum.

Asta ar insemna un nou concept de guvernare a Romaniei, ceea ce e foarte deficil in anii electorali, pentru ca presupune o reglementare a veniturilor cu puterea reala a economiei - productivitate si investitii.

Cu UE ar trebui discutat si altceva: ajutorul pe care Romania il va acorda anumitor firme nu trebuie considerat ajutor de stat.

5. Guvernul ar trebui sa inceapa deja pregatirea pentru valorificarea productiei interne de legume, fructe si cereale, care se pierde prin lipsa de prelucrare in tara. Nu ar fi mare lucru de facut niste fabricute pentru paste de rosii, de exemplu, pentru a reduce importul masiv de alimente simplu prelucrate. Nu e vorba sa facem F16 intr-un garaj.

Va asteptati la o reducere a veniturilor populatiei?

Da. Multe firme nu vor putea face platile, vor intarzia salarii, vor negocia cu salariatii, acestia vor accepta reduceri pentru a nu-si pierde locul de munca.

Si la stat?

Eu cred ca la stat se vor proceda anumite revizuri ale veniturilor, anumite sporuri, tichete se vor mai reduce. E clar ca vor fi blocate unele posturi.

Si cum in orice criza e si o oportunitate, poate e momentul ca un guvern responsabil sa treaca la o reforma administrativa adevarata. Romania e o tara care schimba dupa ce lucrurile s-au intamplat. Caracalul ne-a aratat cum nu merge Politia, poate ca aceasta lipsa de coordonare a activitatilor din teritoriu ne va duce la o reforma administrativa pana la capat.

Sau poate nu ne va duce la nimic. Ne putem face bine, ne obisnuim cu problemele, vine vara si zicem: Slava Domnului ca nu e mai rau!

