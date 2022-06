Peste jumatate dintre romani cred ca in 2011 le va merge mai rau - GfK

Anul 2010 a fost cel mai puternic marcat de pesimism, din ultimii zece, indicele general de incredere a populatiei masurat de Barometrul de Incredere a Consumatorului realizat de GfK pentru Comisia Europeana, atingand o medie anuala de -54.

Ca de obicei, luna decembrie aduce insa o ameliorare a perceptiei romanilor, unda de optimism resimtindu-se chiar si in acest an extrem de greu, se arata intr-un comunicat GfK, remis Ziare.com.

Mai mult de doua treimi dintre romani spuneau luna trecuta ca situatia financiara a familiei lor este mai dificila decat in urma cu 12 luni, in vreme ce doar 6% credeau ca aceasta este mai buna. In privinta perspectivelor financiare, mai mult de jumatate dintre romani spun ca acestea se vor inrautati, cu 20 procente mai multi decat in decembrie 2009, dar cu 10% mai putini decat in lunile de vara 2010, cele mai pesimiste din tot anul. Exista totusi si aproape 15% optimisti.

87% dintre cei chestionati afirma ca starea generala a economiei a cunoscut un regres anul trecut fata de 2009. Numai pentru 1,5% dintre romani situatia a cunoscut o imbunatatire in ultimul an, in vreme ce sperantele pentru 2010 sunt si ele destul de reduse, 8% asteptand sa le mearga mai bine.

Si in ceea ce priveste asteptarile privind evolutia inflatiei se remarca o tendinta negativa. Mai multi romani decat in decembrie 2009 estimeaza o crestere de preturi in 2011 - 72% fata de doua treimi care credeau acest lucru in urma cu un an. Referitor la inflatia pe anul trecut, cu 10% mai multi concetateni decat in decembrie 2009 constata in ultima luna din 2010 ca preturile au fost mai ridicate fata de anul anterior.

Ads

Luna decembrie este o luna usor mai optimista atunci cand vine vorba de perspectivele privind somajul. Cifrele din 2009 si 2010 arata aproape identic - cu o medie a pesimistilor plasata in lunile ianuarie - noiembrie la 84% sau 85% versus cea din luna decembrie, cu procente ale celor care vad o inrautatire a situatiei in urmatoarele 12 luni reduse la 78%, respectiv la 80%.

Atunci cand se refera la realizarea de investitii in bunuri de folosinta indelungata, numarul celor care nu considera in decembrie ca este un moment bun pentru acestea este ceva mai ridicat fata de media anuala, peste doua treimi afirmand ca nu intentioneaza sa cumpere un obiect important pentru locuinta in urmatorul an.

Nici atitudinea fata de economisire nu a inregistrat schimbari majore. 80% dintre romani considera ca nu este o perioada favorabila pentru a pune bani deoparte, in vreme ce mai bine de un sfert dintre romani (26%) spun ca au datorii - cel mai mare procent din ultimii 7 ani - si doar 12% reusesc sa economiseasca.

Pentru realizarea studiului, GFK a folosit un esantion de 1.000 de persoane, cu varsta peste 15 ani.

Ads