Previziunile sumbre ale analistilor financiari pentru 2020-2021: Concedieri masive in Romania si Euro la pragul de 5,1 lei

* impactul economic al coronavirusului - cea mai mare parte a respondentilor (53,3%) anticipeaza ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul I al anului 2021;

* deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2020 - valoarea medie a anticipatiilor este 8,4%;

* evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2020 - valoarea medie a anticipatiilor este -4,4%;

* rata somajului la finalul anului 2020 - valoarea medie a anticipatiilor este 7,3%.

Euro s-ar putea aprecia pana la 5,1 lei

Preturile la locuinte sunt supraevaluate

Agravarea economiei, influentata negative doar de epidemie

Deficitul bugetar anticipat pentru acest an este de 8,4%, iar valoarea medie a anticipatiilor indica un declin al produsului intern brut de 4,4% pentru 2020 si o rata a somajului cu o valoare de 7,3%."Criza aceasta a redus consumul si mobilitatea oamenilor, de aici si impactul pe sectoare. Cele mai impactate au fost cele care in mod normal aveau trafic mare de persoane. Ma refer aici la tot ce inseamna comert fizic, restaurant, mall-uri, hoteluri, turism: de asemenea, pe partea de industrie, calatorind mai putin si iesind mai putin, nevoia de haine a scazut si de aici si impactul pe aceasta ramura. Industria auto si-a mai revenit, dar inca este lovita, tot din cauza miscarii mai reudsa a populatiei", a declarat pentru Ziare.com, presedintele CFA Romania, Adrian Codirlasu.Din luna aprilie a acestui an, in cadrul sondajului au fost adaugate si patru intrebari suplimentare, iar rezultatele pentru luna iunie 2020 releva:Analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni iar valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9608."In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 95% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,8991, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9608 (in conditiile in care anticipatiile individuale au variat intre 4,8500 si 5,1000)", mai spun expertii.Potrivit analistului financiar, deprecierea leului este practic in linie cu ce s-a intamplat si in anii anteriori, leul fiind pe un trend de depreciere de 1 sau 2 puncte procentuale pe an si probabil aceasta depreciere va continua si pe viitor."Nu este o depreciere mare. Nu prevedem o criza asemanatoare celei din 2008 - 2009. Parerea mea este ca partea cea mai rea a crizei a trecut si am trecut foarte bine peste ea pentru ca Guvernul a luat masuri de a da lichiditate catre economia reala pentru a functiona. Si daca ne uitam la ce volatilitate am avut in 2008 fata de cea de acum, acum este mult mai redusa. Din acest motiv cred ca partea grea a crizei a trecut", a mai afirmat presedintele CFARomania.Este de remarcat faptul ca peste 74% dintre participanti (record istoric al sondajului) considera preturile proprietatilor imobiliare din marile orase ca fiind supraevaluate."Economia Romaniei a intrat in recesiune si se fac concedieri, iar in momentul in care se fac concedieri, increderea consumatorului in economie scade si atunci e mai putin dispus sa cheltuiasca pe orice, de la haine pana la locuinte. De aici cred ca va veni impactul pentru ca industria constructiilor a mers foarte bine, inclusive in aceasta perioada", a mai afirmat Adrian Codirlasu."Acum vad un risc la agravarea situatiei medicale pe coronavirus. Chiar daca nu se iau masuri de restrictionare a miscarii populatiei, simplul fapt ca oamenii vad cum creste numarul de imbolnaviri si cum spitalele sunt ocupate pana la refuz, le reduce dorinta de a mai consuma. Aici vad un risc al economiei, dintr-un posibil alt val epidemic sau accentuarea crizei medicale", mai spus Codirlasu.Daca vorbim de o noua stare de urgenta, analistul financiar nu crede ca aceasta se va mai intampla pentru ca o noua blocare a economiei ar inrautati semnificativ situatia. Probabil vor lua masuri punctuale in zonele afectate. Acesta este trendul global si asta se va intampla si in Romania.