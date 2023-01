Opinii: Satulul nu-i crede celui flamand si nici Guvernul cetateanului

Romanii au ajuns sa-si duca zilele de pe-o zi pe alta. Bugetari, privati, angajati, someri - toti impartasesc aceiasi soarta.

Oameni cu doua facultati au ajuns sa aiba salarii mai mici decat o femeie de serviciu, profesori alta data respectati primesc pe luna mai putin decat banii de buzunar ai elevilor lor.

Disperarea i-a ajuns pe toti, stirile cu oameni care intra in greva foamei sau care ies in strada sa-si ceara inapoi cele cateva milioane care le-au fost luate in numele austeritatii fiind tot mai dese.

In aceasta Romanie, in care majoritatea cetatenilor isi dau 65% din venituri pe mancare, restul impartindu-i intre rate la banca si plata utilitatilor, oameni cu inalte functii in stat, cu salarii mari platite de populatie, isi permit sa vina si sa declare in fata intregii tari, purtand la mana ceasuri mai scumpe decat salariul pe un an al unui profesor, ca s-ar descurca si cu bani mai putini, totul e sa ai vointa si sa iti chivernisesti fiecare leut.

Primul care s-a gandit ca e in postura sa dea sfaturi despre bani populatiei a fost Adriean Videanu, pe atunci ministru al Economiei.

Intr-un interviu acordat unei reviste in luna august, Videanu, in a carui declaratie de avere nu prea vedem rubrici necompletate, declara nonsalant ca s-ar descurca fara probleme cu 1.500 de lei pe luna, o sotie somera si un copil la facultate.

Ads

"Fiecare isi gestioneaza banii in functie de prioritatile pe care si le face. Stiti cum este vorba romaneasca: nu te intinde mai mult decat ai plapuma. Asta e. In primul rand, m-as gandi sa mai am un nou job, sa pot avea venituri suplimentare.

Evident, cu aceasta suma nu poti sa ai asteptari foarte mari, de aceea trebuie sa incerci tu singur sa-ti gasesti solutii pentru tine, in ideea de a-ti completa veniturile. Nu e o rusine nici sa muncesti pamantul, nici sa gasesti solutii suplimentare", erau sfaturile parintesti ale lui Videanu.

Declaratiile lui Videanu au fost sustinute si de presedintele Traian Basescu care le-a transmis romanilor sa nu se mai planga ca nu au bani si sa se duca sa ceara statului, ci sa se apuce sa-si caute al doilea job.

Statisticile arata, insa, ca in Romania este aproape imposibil sa pui in aplicare acest plan. In primul rand, romanii muncesc oricum mai mult decat europenii si accepta sa faca ore suplimentare fara sa fie platiti pentru a fi siguri ca nu raman somer.

Ads

Cu toate astea exista si romanii care au doua joburi si ajung sa munceasca aproape 24 de ore pe zi - 277.000 de oameni.

Aceste date nu l-au impresionat prea mult nici pe presedintele Basescu, nici pe premierul Boc si nici pe alti membri ai guvernului.

Cea mai recenta declaratie "nesimtita", insa, a venit de la presedintele FISC-ului, Sorin Blejnar.

Dupa ce aproape a fost linsat impreuna cu ministrul Finantelor, Gheorghe Ialomitianu, de angajatii furiosi ca au ajuns cu salarii de maxim 600 de lei dupa ce le-au fost taiate sporurile, Blejnar a spus senin ca el ar putea sa traiasca cu patru milioane pe luna - "Nu bine, dar as putea".

Am putea crede ca domnul Blejnar a crezut ca este vorba de 4 milioane de lei noi si de aici declaratia lui.

Insa stia despre ce vorbeste si avea tupeul sa vorbeasca serios. Pana la urma, suntem in austeritate, trebuie sa inteleaga oamenii, dupa cum spunea premierul Boc.

Asa ca, in numele austeritatii, sa muncim toti pe gratis pentru a ajuta Guvernul sa se joace in continuare de-a scoaterea Romaniei din criza. Sa nu ne mai platim creditele si sa le dam singuri casele, masinile si tot ce avem pe noi bancilor pentru a-i putea recompensa pe bancheri.

Sa ii lasam sa ne ia tot si sa le dam orice au ratat sa ia. Pana la urma, cateva milioane mai mult ne incurcau si tot pe facturi si impozite se duceau.

Ads