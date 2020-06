Suciu (BNR): Bugetul este deja aruncat in aer. Politic, Romania isi permite orice, economic doar ce poate plati

Ziare.

"Bugetul este deja aruncat cu totul in aer, practic. Nu stiu despre ce vorbim. Important este ca acest deficit bugetar pe care il va avea statul roman sa poata fi platit, sa poata fi acoperit (...)", a precizat Suciu, miercuri, la Digi24, intrebat daca Romania si-ar permite pentru aceasta toamna o dublare a alocatiilor si o crestere a pensiilor cu 40%.Pe de alta parte, acesta considera ca discutia despre pensii si alocatii nu are o relevanta economica pentru ca, politic, tara isi poate permite orice, insa din punct de vedere economic isi permite doar ceea ce poate plati."Nu are nici o relevanta economica. Evident ca e rupta de o discutie economica. Politic (Romania - n.red.) isi poate permite orice. Economic isi poate permite doar ceea ce poate plati si in acest moment limitele de plata pe care statul roman si le poate permite sunt evidente", a apreciat Suciu.In opinia purtatorului de cuvant al BNR, aceste masuri pot fi realizate doar prin imprumuturi, insa aceste imprumuturi se fac la anumite dobanzi, care depind de realitatea economica. Suciu a explicat ca, in acest moment, cheltuielile trebuie dimensionate corect avand in vedere ca elementele de criza inca nu pot fi dimensionate corect."Aceasta realitate economica depinde de anumite deficite pe care deja le avem. Romania nu a pornit de la zero cu deficitul bugetar (...). A pornit de la deficite bugetare serioase si deficite comerciale. In consecinta, nu pleaca de la zero si are foarte mult de recuperat.La aceasta se adauga elementele de criza pe care inca nu stim sa le dimensionam corect. Stim ca vor fi mari, dar inca nu stim sa le dimensionam corect. In schimb, ce stim sa dimensionam, dimensionam niste cheltuieli. Este singura solutie, a dimensiona cheltuielile corect", a apreciat Dan Suciu.Acesta a vorbit si despre incertitudinile din economia Romaniei, enumerand criza sanitara, necunoasterea impactului asupra economiei, necunoasterea impactul masurilor guvernamentale pentru sprijinirea economiei si ceea ce se intampla cu pretul materiilor prime la nivel mondial."Nu stim evolutia crizei sanitare. Impactul ei sanitar, daca va continua, daca vom avea un val doi, si asa mai departe. Vorbim apoi de o incertitudine in ceea ce priveste impactul direct pe economie (...) Nu stim insa, a treia incertitudine, care va fi impactul masurilor pe care atat Guvernul Romaniei, cat si alte guverne le iau in sprijinirea economiei.Si, ca sa mai adaug si cea de-a patra incertitudine, nu stim, la nivel extern, ce se intampla cu anumite preturi pentru materiile prime gen petrol s.a.m.d., care au un impact serios asupra oricarei economii, precum si al evolutiei economice in general, pentru ca economia romaneasca este puternic conditionata de ce se intampla pe plan international", a declarat Dan Suciu.In interventia sa, purtatorul de cuvant al BNR a precizat ca exista totusi si certitudini, respectiv deficitul bugetar, care va creste semnificativ, si cel de cont curent, care se va "consolida undeva la 4%"."Certitudinea ca deficitul bugetar va creste semnificativ, ca cifrele legate de cresterea economica vor scadea semnificativ, si ca deficitul de cont curent, celalalt deficit care ne ingrijoreaza, se va consolida undeva peste 4% pentru ca, chiar daca balanta bunurilor comerciale pare a fi usor modificata, pentru ca nu mai sunt importuri semnificative, cel putin asa pare deocamdata, Romania fiind un exportator de servicii, de transport, de exemplu, acestea sunt puse sub semnul intrebarii", a subliniat sursa citata.In aceste conditii, el catalogheaza drept revoltator faptul ca sunt analisti si politicieni care afirma ca orice cheltuiala este posibila, iar Romania si-ar permite dobanzi mai mici."Acestea fiind certitudinile, mi se pare de-a dreptul revoltator ca exista analisti si comentatori, chiar si oameni politici, care trec peste toate aceste lucruri si privesc cu seninatate, spunand ca orice cheltuiala este posibila, orice finantare este posibila si ca Romania isi poate permite chiar si alte tipuri de dobanzi decat cele pe care le are in aceste nivel, adica mult mai mici. Nu isi poate. Asta e situatia, si in consecinta acestea sunt limitele".