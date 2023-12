Unul dintre cei mai bogati romani avertizeaza: Criza va mai dura 8-10 ani

Omul de afaceri Liviu Tudor, cel mai mare proprietar roman de cladiri de birouri, a declarat ca nu se asteapta la schimbari majore in economie in urmatorii 8-10 ani, astfel criza va mai persista inca un deceniu, cu toate ca tara noastra este capabila sa atraga investii majore in imobiliare.

"Criza este un avantaj pentru noi. Romania este un Eldorado pentru investitori, dar atunci cand vor considera ca este momentul sa investeasca. Acesta este un avantaj fata de vecinii nostri din UE. Dupa Polonia, ca volum, noi suntem cei mai interesanti. Dupa ce se termina investitiile din Polonia, atractia va fi bazinul romanesc, unde totul este de construit", a declarat Liviu Tudor, citat de Capital.

Omul de afaceri considera ca am putea obtine un avantaj daca toate cele trei agentii mari de rating, adica Moody's, Standard&Poor's si Fitch, vor ridica Romania in categori "bun pentru investitii", atunci investitorii ar putea incepe sa apara.

In ceea ce priveste piata imobiliara, el spune ca s-au facut prea multe dezvoltari si prea repede, iar acum bancile asteapta recalibrarea cererii cu oferta.

Liviu Tudor a aratat ca in perioada de boom, de dinainte de 2008, era greu sa gasesti un constructor, iar acest lucru a dus la cresterea preturilor. La acest factor se adauga si cresterea speculativa nesustenabila a terenurilor, astfel ca cele doua tendinte au impiedicat recuperarea rapida a banilor investiti.

Pana in prezent, din cele 12 cladiri de birouri construite de Tudor in cele doua parcuri de afaceri West Gate si Novo Park, doar in cazul a trei imobile, construite in Novo Park in anul 2000, a fost amortizata investitia.

Potrivit acestuia, la actualele preturi de constructie, investitiile in birouri se pot recupera in circa 10 ani.

Omul de afaceri Liviu Tudor are o avere estimata la 248-249 milioane de euro, conform Top 300 Capital.

