Cum a ajuns consumatorul casnic de energie sa plateasca toate neajunsurile marilor companii din energia electrica

Cum vom avea parte de costuri si servicii mai bune

Ce trebuie sa stie consumatorii

Capcana investitiilor "gratuite"

Teapa supra-taxarii

Intr-o discutie cu Ziare.com, Teodora Vasalca-Cimpoi, consultant in sectorul energetic, a facut o radiografie a sectorului energiei electrice prin prisma consumatorului final."Liberalizarea pietei de electricitate este, in sine, o masura foarte buna, care sper ca va corecta multe probleme existente in acest sector. Faptul ca statul a impus atatia ani pana acum producatorilor sa vanda catre consumatori energie la preturi sub costurile lor reale a slabit capacitatea financiara a acestora, diminuandu-le fondurile pentru investitii in modernizare. De asemenea, a blocat intrarea unor jucatori noi pe aceasta piata", a declarat pentru Ziare.com, Teodora Vasalca-Cimpoi, consultant in sectorul energetic.Potrivit ei, din nefericire, acest lucru se reflecta acum tot asupra consumatorilor - Romania are un parc de centrale electrice foarte invechit.Circa 80% din grupurile termoenergetice din tara au durata de viata depasita, dupa cum arata datele Ministerului Energiei. Pe fondul lipsei cronice a investitiilor in capacitati noi de productie , in ultimii ani, Romania a devenit importator net de electricitate - practic am ajuns sa nu mai putem produce suficienta electricitate cat e nevoie pentru consumul tarii.In plus, depindem inca mult de electricitatea pe baza de carbune, care este tot mai scumpa si din cauza costurilor uriase ale poluarii."Poluarea costa: fiecare tona de dioxid de carbon emisa in atmosfera la productia de electricitate se reflecta in factura noastra, a tuturor. Din aceste motive asistam in ultimul timp la o scumpire accelerata a electricitatii: producem putin si scump. Iar tendinta va continua, pentru ca noi centrale nu apar peste noapte, iar costurile de mediu vor deveni o povara tot mai grea", a mai spus consultantul pe energie.Pe langa sustinerea investitiilor si atragerea unor noi companii in domeniul productiei de electricitate, liberalizarea ar trebui sa conduca si la cresterea competitiei intre furnizorii actuali si atragerea altora noi - ceea ce inseamna preturi si servicii mai bune."Din pacate, oamenii nu au fost informati la timp, prin campanii sustinute si simplu de inteles, ca au acest drept de a-si schimba furnizorul - iar aici responsabilitatea era si a autoritatilor, dar si a furnizorilor existenti. Comunicarea ar fi trebuit sa inceapa puternic cu cel putin un an inainte de momentul liberalizarii, ca oamenii sa aiba timp sa absoarba informatiile", ne-a mai spus Teodora Vasalca-Cimpoi.In mod real, abia de anul acesta lucrurile au inceput sa se imbunatateasca pe partea de comunicare cu publicul, pe masura ce opinia publica a devenit sensibila la acest subiect, in urma scumpirilor pe care le-au resimtit in factura.Faptul ca in continuare peste jumatate dintre consumatorii casnici de electricitate nu si-au schimbat furnizorul, deci cumpara electricitate la preturi mai mari decat ar putea obtine pe piata libera, arata ca lucrurile in continuare nu functioneaza in sprijinul lor si ca oamenilor nu le este foarte clar ce au de facut, ori ca au acest drept, este de parere consultanta.Totodata, cei mai multi consumatori casnici care au trecut in piata libera in ultimele luni au ales o oferta de la vechiul furnizor, ceea ce reprezinta iarasi un semnal ca inca nu exista o competitie reala. ANRE intentioneaza sa lanseze o platforma prin care schimbarea furnizorului de electricitate si gaze naturale se va putea face in 24 de ore, insa aceasta va fi operationala abia de la 1 iulie 2022."Ce trebuie sa retina consumatorii este ca pot sa treaca oricand pe piata concurentiala de electricitate - fie negociindu-si pretul cu actualul furnizor, fie alegand altul, care ii ofera un pret si servicii mai bune. In plus, trebuie sa stie ca procesul este gratuit. E inca nevoie de multa educatie pe aceasta zona si de explicatii intr-un limbaj cat mai simplu si prietenos", afirma consultantul.In timp, piata se va maturiza, iar consumatorii se vor bucura de beneficiile liberalizarii.Orice investitie nu va fi niciodata "gratuita", pentru ca nici o companie nu va veni cu bani de acasa, iar racordarea nu e un act de caritate, o donatie."Cineva trebuie sa plateasca, iar acel cineva este tot consumatorul, prin factura. Toate investitiile facute de operatori in dezvoltarea retelelor de electricitate si gaze naturale sunt cheltuieli recunoscute obligatoriu in tarife de catre autoritatea in domeniu", spune consultanta.De asemenea, legislatia noua care obliga distribuitorii sa asigure racordarea "gratuita" (fara costuri directe pentru consumator, ci pe cheltuiala companiilor) a tuturor solicitantilor in termen de 90 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire a fost de la bun inceput o "gluma"."Era evident ca e nesustenabila. Drept dovada, s-a intrat in blocaj, din cauza numarului prea mare de cereri, care efectiv au depasit capacitatile fizice si financiare ale operatorilor de retea", ne-a declarat specialista.Pe de alta parte, daca ne referim la extinderea retelelor, autoritatile locale si companiile din domeniu ar trebui sa se uite mai atent la oportunitatile oferite de fondurile europene existente, bani gratuiti care risca sa ramana nefolositi.In ceea ce priveste scumpirile, oamenii au mai multe solutii:1. sa caute oferte mai bune ca pret, atat la electricitate, cat si la gaze naturale;2. sa evite risipa inutila de energie, atat printr-un consum responsabil de energie (sa nu lase lumina aprinsa intr-o incapere in care nu stau, sa nu lase ferestrele deschise cand e pornit aerul conditionat etc.), cat si prin inlocuirea aparatelor electronice si electrocasnice cu unele mai eficiente, instalarea un sistem de iluminat mai eficient etc.Inca avem o mare problema in Romania cu risipa de energie.Legat de companiile din energie care nu-si respecta contractele, Teodora Vasalca Cimpoi spune ca aici este in primul rand responsabilitatea consumatorilor sa fie atenti la consumul facturat, ca acesta sa fie unul real. Oamenii trebuie sa evite estimarile de consum facute de furnizori , care pot fi mult prea mari fata de cifrele reale. Furnizorii pun la dispozitie posibilitatea de autocitire si transmitere a indexului. Apoi, consumatorii trebuie sa faca plangeri scrise direct catre companie, pot sesiza atat Protectia Consumatorilor, cat si la ANRE. In plus, traim intr-o societate tot mai conectata digital la informatie, asa ca oamenii au la indemana inclusiv canalele de social media unde isi pot spunea parerea sau da ratinguri companiilor", avertizeaza consultanta in energie.Imaginea publica a unei companii e sensibila inclusiv la genul acesta de reactii. Consumatorii sa nu uite ca puterea de a schimba lucrurile e la ei. Trebuie si vointa in acest sens, in loc de acceptare.Un astfel de exemplu este chiar al ministrului Energiei, Virgil Popescu , care ne-a spus intr-un interviu la Dialogurile Ziare.com ca a primit o factura de peste 950 de lei la un apartament care nu mai fusese locuit de luni bune.