Crestere cu aproape 40% a exportului de energie, in primele cinci luni. Consumul final a scazut cu 7%

"Consumul final de energie electrica in aceasta perioada a fost de 21.798,8 milioane kWh, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2019; iluminatul public a inregistrat o scadere cu 9%, iar consumul populatiei a crescut cu 2,9%. Exportul de energie electrica a fost de 2.234,4 milioane kWh, in crestere cu 634,6 milioane kWh", arata datele INS.In perioada 1 ianuarie-31 mai 2020, resursele de energie primara au scazut cu 11,2%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,8%, fata de aceeasi perioada a anului precedent.Principalele resurse de energie primara in perioada ianuarie-mai 2020 au totalizat 12,787 milioanei tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 1,605 milioane tep fata de perioada similaara din 2019. Productia interna a insumat 7,650 milioane tep, in scadere cu 866.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul a fost de 5,137 milioane tep.Consumul propriu tehnologic in retele si statii a fost de 2.503,8 milioane kWh, in scadere cu 115 milioane kWh.In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 26.537 milioane kWh, in scadere cu 1.060,4 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2019. Productia din termocentrale a fost de 8.245,6 milioane kWh, in scadere cu 1.990,3 milioane kWh (-19,4%).Productia din hidrocentrale a fost de 5.644 milioane kWh, in scadere cu 1.603,2 milioane kWh (-22,1%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5.143 milioane kWh, in crestere cu 629,5 milioane kWh (+13,9%).Productia din centralele electrice eoliene in pimele cinci luni ale anului a fost de 3.602,2 milioane kWh, in crestere cu 300,8 milioane kWh fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar energia solara produsa in instalatii fotovoltaice in aceasta perioada a fost de 737,8 milioane kWh, in crestere cu 32,3 milioane kWh fata de perioada corespunzatoare a anului 2019.