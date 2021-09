Electrica Furnizare face verificări suplimentare a facturilor emise după ce mai mulți consumatori s-au trezit cu facturi de coșmar

Facturi de coșmar

"Ca urmare a situaţiilor constatate în ultima perioadă cu privire la emiterea unor facturi a căror componentă a energiei electrice active are o valoare atipică în comparaţie cu istoricul de facturare şi comportamentul de consum ale clienţilor în cauză, compania a demarat un proces intern de analiză ce vizează posibile anomalii înregistrate pe întreg lanţul de facturare", se arată într-un comunicat de presă transmis, joi seară, de Electrica Furnizare.Compania adaugă că astfel de situaţii sunt izolate."Unele dintre facturile verificate au fost deja stornate, urmând să fie emise facturi noi, după finalizarea analizei fiecărui caz în parte. Compania îşi asigură clienţii că va clarifica situaţia în regim de urgenţă şi că niciunul dintre aceştia nu va fi afectat de posibilele erori identificate în procesul de facturare. În plus, Electrica Furnizare îşi încurajează clienţii să utilizeze canalele de comunicare puse la dispoziţie de companie şi să solicite informaţii privind orice neclaritate referitoare la facturare la adresa clienti@electricafurnizare.ro sau utilizând formularul de contact online", explică reprezentanţii companiei.Electrica Furnizare este parte a Grupului Electrica, companie cu capital majoritar privat, listată la Bursa de Valori Bucureşti şi London Stock Exchange, încă din anul 2014.Comunicatul distribuitorului vine după ce joi, o familie din Alba susține că are de plătit o factură enormă pentru consumul de energie electrică.Suma este de aproape 40.000 de lei, adică peste 8.000 de euro. Reprezentanții Electrica Furnizare au comunicat că banii reprezintă o regularizare, după ce contorul de energie electrică a fost citit greșit timp de 5 ani.”Am simţit că îmi curge pământul de sub picioare, am zis: ce e aici, ce-i cu suma asta aşa?. Cei de le Electrica spun că nu s-a citit contorul timp de 5 ani corect.Totodată, duminică, 29 august, o altă familie din județul Alba a intrat în stare de șoc după ce au consultat factura regularizată la curentul electric.„Împreună. De peste 120 de ani… Şi facturile cred ca tot de-atunci se adună. Care este reacţia social acceptată când primeşti o factură de 27.808,13 lei, sâmbătă după-masa?” , au scris aceștia pe Facebook Din comentariile de pe reţeaua de socializare rezultă că aceasta nu este o situaţie singulară. De exemplu, o altă familie din Alba Iulia a primit o factură de 6.000 de lei tot la energie electrică, furnizorul fiind un operator privat.