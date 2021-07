Trecerea la energie regenerabila ar putea crea 10 milioane de locuri de munca. RAPORT

Proiectele de energie regenerabila ofera oportunitati de investitii de 2.000 miliarde de dolari si ar putea genera slujbe pe plan local si in lanturile de aprovizionare, ajutand la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si asigurand o redresare verde in urma pandemiei de coronavirus, arata datele EY.Serge Colle, consilier pe problemele de energie la EY, a declarat ca raportul arata ca exista pe plan global "un potential imens pentru a accelera investitiile private in energie regenerabila", cu politici guvernamentale si ale autoritatilor de reglementare adecvate.Daca proiectele identificate sunt implementate in urmatorii trei ani, ele ar dubla rata construirii in domeniul energiei regenerabile pe plan global, reducand cu 22% emisiile de gaze cu efect de sera, se arata in raport.Cele mai mari potentiale beneficii ar fi pentru muncitorii din China si Statele Unite, unde aceste proiecte ar putea crea aproximativ doua si, respectiv, 1,8 milioane de locuri de munca. De asemenea, sute de mii de slujbe ar putea fi generate in India, Australia, Brazilia, Marea Britanie si Canada din majorarea capacitatilor de energie regenerabila. Toate acestea ar compensa partial locurile de munca pierdute in perioada pandemiei.Este esentiala coordonarea intre guverne si companii pentru dezvoltarea infrastructurii locale si a competentelor necesare pentru extinderea generarii si utilizarii energiei regenerabile, ceea ce va duce la atragerea investitiilor necesare, considera EY.Dificultatile vor fi si mai ridicate in tarile in curs de dezvoltare unde o mare parte a populatiei nu are acces la energia electrica, se arata in raport.