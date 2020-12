Expert in energie: ANRE a aratat un profund dezinteres pentru liberalizarea pietei de energie si ar trebui integrata in Consiliul Concurentei

"ANRE a aratat, din pacate, un profund dezinteres fata de acest subiect atat de important. Daca Guvernul Citu isi propune o reforma reala a statului, Consiliul Concurentei ar trebui sa integreze ANRE, Oficiul pentru protectia Consumatorilor si Reglementatorul din Telecomunicatii intr-o singura structura, asa cum este, de exemplu, in Olanda", a postat marti Nicolescu.De la 1 ianuarie 2021, piata de energie electrica va fi complet liberalizata, iar ANRE nu va mai stabili preturile pentru consumatorii casnici, acestea fiind calculate de furnizorul traditional si se vor numi preturi de serviciu universal.Consumatorii fie raman cu actualele contracte, la preturi de serviciu universal, care cresc cu 13-26%, fie incheie alte contracte in piata libera.Potrivit calculelor Asociatiei Energia Inteligenta, pe baza datelor din comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE, cel mai mult se va scumpi electricitatea pentru clientii casnici ai Enel Distributie Banat, respectiv cu 26%. Urmeaza Enel Distributie Muntenia (inclusiv Capitala), unde electricitatea se va scumpi cu 23%, Enel Distributie Dobrogea, cu scumpiri de 18%, Electrica Transilvania Sud si CEZ Distributie, cu 17% fiecare.La clientii Electrica Muntenia Nord, pretul creste cu 15%, la Electrica Transilvania Nord, cu 14%, iar la E.ON Distributie, cu 13%.Aceste preturi sunt cele mai mari din piata si, in opinia Asociatiei Energia Inteligenta, vinovata pentru situatia creata este Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) care nici nu a informat consumatorii ca piata urmeaza sa fie liberalizata, dar nici nu a pregatit optim procesul din punctul de vedere al legislatiei secundare.In conformitate cu prevederile OUG 1 era alocata o perioada de un an pentru pregatirea liberalizarii pietei de energie, diseminarea de informatii complete pentru consumatorii casnici si stabilirea unei perioade tampon suficiente pentru a da posibilitatea acestora sa analizeze ofertele de pe piata si a initia procesul de contractare in vederea trecerii la piata libera de la 1 ianuarie 2021."Responsabilitatea ducerii la indeplinire a acestor activitati revenea ANRE, care nu a dus la indeplinire sarcinile care-i reveneau: in anul 2020 ANRE nu a realizat nici o Campanie de informare a consumatorilor asupra liberalizarii pietei de energie electrica si nici activitati specifice de diseminare care sa permita consumatorilor deprinderea de tehnici care sa poata sa le permita acestora sa desfasoare activitati specifice de analiza si alegere a furnizorului care ofera Pretul Corect.De altfel prima postare pe site-ul ANRE a unei activitati de Informare privind liberalizarea pietei de energie electrica s-a realizat pe data de 15 decembrie 2020, in conditiile in care pe data de 18 decembrie 2020 incepea vacanta si activitatile specifice dedicate sarbatorilor de iarna", se arata in comunicatul Asociatiei.In plus, ANRE a emis legislatia secundara necesara pregatirii pasilor liberalizarii pietei de energie electrica cu doar trei luni inaintea liberalizarii pietei de energie electrica, legislatie care a fost in mod continuu schimbata si modificata in aceasta perioada, ultima modificare facandu-se cu sapte zile inaintea liberalizarii pietei de energie electrica."ANRE a realizat legislatia secundara astfel incat ofertele furnizorilor actuali sa fie realizate si transmise consumatorilor cu doar cu cel mult trei zile inainte de liberalizarea pietei, astfel incat sa nu mai existe pentru consumatori timpul necesar sa-si aleaga o oferta cu un pret avantajos pana la data de 1 ianuarie 2021", au continuat specialistii mentionati.Potrivit acestora, ANRE afirma ca nu este obligatoriu ca un consumator sa-si schimbe furnizorul de a 1 ianuarie 2021, dar uita sa spuna ca orice zi dupa aceasta data inseamna un cost mai mare pentru consumator si un castig nejustificat pentru furnizor.Ministrul Energiei, Virgil Popescu , a scris marti, pe Facebook, ca va solicita Consiliului Concurentei sa verifice preturile la energie de pe piata pentru serviciul universal, care i se par marite artificial."De la 1 ianuarie, toti clientii din piata reglementata trec automat in piata serviciului universal. Dupa parerea mea, furnizorii au abuzat de acest lucru si au impus un pret in serviciul universal mai mare decat cel din piata concurentiala. Vorbim de preturi mai mari si cu 25%. Acest pret al serviciului universal nu va ramane asa, am discutat cu presedintele Consiliului Concurentei si voi solicita in scris sa verifice cum au fost facute aceste preturi, care mi se par a fi artificial marite. Poate sunt oameni mai conservatori, nu vor sa se mute acum, iar aceasta nu este o practica concurentiala corecta", a postat ministrul.Cu o zi inainte, luni, Popescu a sfatuit consumatorii casnici de electricitate sa incheie noi contracte pe piata libera, unde gasesc preturi mai mici decat ar plati daca raman cu vechile contracte de la 1 ianuarie."Oamenii ar trebui sa se uite pe site-ul ANRE, la comparatorul de preturi, si sa-si aleaga oferta cea mai buna", a spus Popescu, luni, pentru AGERPRES.La randul sau, Zoltan Nagy -Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), a afirmat, pentru AGERPRES, ca energia electrica va fi, de acum inainte, mai ieftina pe piata libera decat pe cea de serviciu universal, astfel ca oamenii ar trebui sa incheie noi contracte pe piata libera daca vor preturi mai mici."In primul rand, preturile nu mai sunt stabilite de ANRE. Furnizorii isi vor stabili preturile de serviciu universal in functie de costurile de achizitie a energiei. Eu ma astept si asta comunicam de ani de zile de la ANRE - si asta este normalitatea - ca pretul de serviciu universal sa fie cel mai mare pret din piata. Pentru ca serviciul universal este ca o plasa de siguranta pentru consumatorii care, din diverse motive, raman fara furnizor: furnizorul da faliment, decide sa iasa din piata sau sa renunte la contracte. Furnizorii de ultima instanta au obligatia sa preia acei consumatori de pe o zi pe alta si trebuie sa achizitioneze energia suplimentara de pe Piata pentru Ziua Urmatoare sau Piata de Echilibrare, unde sunt cele mai mari preturi", a explicat luni Bege.Reprezentantul ANRE a aratat ca si pentru el este o enigma de ce difera atat de mult preturile de serviciu universal de la un furnizor la altul, cel mai mic pret fiind 270 de lei si cel mai mare, 400 de lei, dar, pana la urma, este vorba de politica fiecarei companii.El a aratat ca relevant pentru clientul casnic si pentru orice fel de client este pretul de pe piata concurentiala. Iar acolo preturile sunt considerabil mai mici, de la 220 de lei la peste 300, iar clientii casnici au posibilitatea sa opteze pentru oferte chiar avantajoase."Categoric, de acum incolo si asta e normalitatea, preturile din piata concurentiala vor fi mai mici decat preturile de serviciu universal. 