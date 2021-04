Romanii care nu si-au schimbat furnizorul de electricitate vor plati facturi mai mari de la 1 iulie

Enel a pornit campanile de informare

In aceste conditii, 30 iunie este termenul limita pana la care romanii pot iesi de pe serviciul universal, iar de la 1 iulie s-ar putea trezi cu facturi mai mari la energie electrica . Procentul celor care deja s-au transfera de pe serviciul universal pe cel concurential este extrem de mic, dupa o perioada asa lunga."Cred ca un procent de 10 la suta, nu multi. Este o inertie foarte mare a noastra, a romanilor, in a trece, in a face asa, o schimbare. Si sunt convins ca se va intampla - ca sa fie iar un buluc, asa, spre sfarsitul lunii iunie, cand ne vom trezi si vom dori sa trecem mai repede. Evident ca nu mai trebuie sa te duci la coada, poti sa trimiti acum si prin e-mail. Dar nu multi au trecut" la piata libera", a declarat ministrul la Digi24.Potrivit lui, in cazul in care consumatorii nu vor opta pana la 30 iunie pentru un furnizor de energie din piata concurentiala, ei vor ramane la un serviciu universal, care este mai scump."Din pacate, oamenii nu au fost informati la timp, prin campanii sustinute si simplu de inteles, ca au acest drept de a-si schimba furnizorul - iar aici responsabilitatea era si a autoritatilor, dar si a furnizorilor existenti. Comunicarea ar fi trebuit sa inceapa puternic cu cel putin un an inainte de momentul liberalizarii, ca oamenii sa aiba timp sa absoarba informatiile", ne-a mai spus Teodora Vasalca-Cimpoi, consultant in domeniul energetic.In mod real, abia de anul acesta lucrurile au inceput sa se imbunatateasca pe partea de comunicare cu publicul, pe masura ce opinia publica a devenit sensibila la acest subiect, in urma scumpirilor pe care le-au resimtit in factura.Pe de alta partea, Enel anunta recent, ca dintre cei aproximativ 2,9 milioane de clienti casnici din portofoliul celor doua companii de furnizare din cadrul Enel in Romania, 76% beneficiaza deja de contracte concurentiale, cea mai mare pondere dintre toti furnizorii mari de energie electrica din tara.Consumatorii pot afla care sunt principalele schimbari produse pe piata de electricitate in urma procesului de liberalizare, cum sa aleaga oferta care sa raspunda cel mai bine nevoilor lor si la ce sa fie atenti atunci cand incheie un contract de furnizare.Totodata, interviurile video explica ce se va intampla dupa data de 30 iunie 2021, cand expira perioada reducerilor comerciale oferite clientilor beneficiari de serviciu universal."Pe langa pret, furnizarea de energie electrica are mai multe caracteristici definitorii de care clientii ar trebui sa tina cont: vorbim despre modul si periodicitatea de facturare, platforme digitale, centre de relatii cu clientii disponibile, timp de raspuns la solicitari, termene de plata, conditii de incetare a contractului. De aceea, este necesar ca pretul sa fie unul dintre criteriile in alegerea unei oferte la electricitate si nu element definitoriu, iar consumatorul sa urmareasca intreg ansamblul, precum si serviciile si produsele cu valoare adaugata", a declarat Michele Abbate, director general Enel Energie si Enel Energie Muntenia.Recent, Consiliul Concurentei a declansat doua investigatii ce vizeaza un posibil comportament abuziv al companiilor Distributie Energie Electrica Romania SA si, respectiv, Distributie Energie Oltenia SA, pe piata distributiei de energie electrica aferenta zonelor geografice pentru care cei doi operatori detin licenta de distributie.Autoritatea de concurenta are indicii privind implicarea operatorilor de distributie in procesul de schimbare a furnizorului de energie electrica, in scopul favorizarii companiilor de furnizare din cadrul grupului din care fac parte (Electrica, respectiv CEZ), in detrimentul concurentilor acestora."Comportamentul suspectat are potentialul de a afecta concurenta pe piata furnizarii de energie electrica, precum si consumatorii, clienti finali de energie electrica. Un astfel de comportament este deosebit de nociv, mai ales in contextul procesului de liberalizare pe care Romania l-a implementat in ultimii ani, ce implica tranzitia de la o piata reglementata catre una concurentiala. De altfel, noi monitorizam procesul de liberalizare si am atentionat companiile de distributie sa nu impiedice migratia clientilor", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Orice client final de energie electrica poate alege in mod liber oferta concurentiala cea mai potrivita nevoilor sale, de la orice furnizor prezent pe piata, fara nicio interventie din partea operatorului de distributie, care nu are un rol activ in procesul de schimbare a furnizorului, potrivit autoritatilor.De altfel, distribuitorul de energie electrica este obligat sa opereze reteaua concesionata pentru toate locurile de consum din acea retea, activitati precum cele de mentenanta, de modernizare, de interventie la avarii sau de masurare a consumului fiind prestate in mod similar tuturor clientilor, indiferent de furnizorul de la care acestia achizitioneaza energia electrica.Consumatorii casnici de energie au de acum la dispozitie Calculatorul de Eficienta Energetica. Noul instrument online ii ajuta pe consumatorii casnici sa calculeze in trei pasi simpli care este consumul mediu de energie pentru incalzire, producerea apei calde si gatit, dar si sa descopere valorile aproximative ale economiilor pe care le-ar putea obtine in facturile de energie prin reabilitarea termica a locuintei.Calculatorul de Eficienta Energetica poate fi utilizat de catre toti consumatorii casnici din Romania, indiferent de regiunea geografica in care locuiesc ori de tipul locuintei (casa unifamiliala sau apartament la bloc).Acest instrument creat in cadrul proiectului Romania Eficienta este conceput pentru a fi usor de folosit si inteles de catre utilizatori. Dupa ce parcurge cei trei pasi simpli - alegerea locatiei, descrierea locuintei si tipul de consumatori - utilizatorul poate vizualiza valorile medii ale consumului anual de energie, cheltuielile estimative aferente si impactul asupra mediului generat de acest consum, respectiv cantitatea anuala de emisii de dioxid de carbon.Totodata, consumatorul casnic va afla cum se distribuie pierderile de caldura din locuinta - prin ziduri, ferestre, pardoseala si acoperis. Daca locuinta este nereabilitata, Calculatorul mai arata ce economii de energie se pot obtine in urma reabilitarii termice a locuintei, dar si cum scade amprenta de carbon."Calculatorul de Eficienta Energetica a fost creat in cadrul programului Romania Eficienta ca element al campaniei noastre de constientizare publica privind beneficiile eficientei energetice. Este un instrument online intuitiv, usor de folosit, prin care orice utilizator, dupa ce ofera cateva informatii de baza despre locul de domiciliu si tipul locuintei poate obtine imediat niste date estimative despre economiile de energie pe care le poate obtine prin masuri foarte simple", a declarat Radu Dudau, director al Energy Policy Group si coordonatorul proiectului Romania Eficienta.Pentru un consum eficient al resurselor de energie, dincolo de renovarea locuintei, o componenta foarte importanta, dar adesea neglijata, este cea legata de obiceiurile de consum. Asa ca, tot in cadrul acestui calculator utilizatorii vor gasi sfaturi utile pentru a reduce risipa de energie.Noul instrument poate fi accesatDat fiind ca ne petrecem circa 90% din timp in interiorul cladirilor, sanatatea si starea noastra de bine sunt puternic influentate de calitatea mediului interior. De aceea, dincolo de economiile in factura de energie, renovarea unei cladiri - care inseamna nu doar anvelopare, ci si modernizarea sistemelor de incalzire, racire, ventilare, de iluminat etc. - aduce beneficii numeroase in privinta sanatatii locatarilor.