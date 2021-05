STUDIU Hidrogenul, sursa de energie care ne va creste facturile de 6 ori fata de acum

Pe de alta parte, poate fi folosit pentru echilibrul sistemului energetic si in transporturi"Daca ne propunem sa incalzim toata tara cu hidrogen verde, asta ar insemna ca absolut toti sa plateasca cel putin cu 500% mai mult costurile cu respectiva energie, fara a lua in considerare modificarile de retea si modificarile la instalatiile de utilizare. Totodata, ar trebui sa consumam toata apa care curge intr-un an pe principalele rauri din Romania: Mures, Olt, Tisa si Siret. Adica toata apa din ele, nu mai bem, nu mai mancam, nu mai facem irigatii, ci am transforma-o sa obtinem atata hidrogen ca sa incalzim tot ceea ce inseamna imobile din Romania", a afirmat Dumitru Chisalita, presedintele asociatiei Energia Inteligenta.De asemenea, acesta este un combustibil mult mai periculos, viteza de ardere este de patru ori mai mare decat la gaze naturale, iar riscul unor accidente este crescut.Expertul este de parere ca nu vom putea atrage fonduri europene pentru a realiza conducte care sa alimenteze casele oamenilor cu hidrogen.Cu toate acestea, autoritatile cred ca pot sa atraga 600 de milioane de euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru astfel de retele."Exista un proverb romanesc care spune ca minciuna are picioare scurte, nu cred ca este o modalitate buna sa mergem cu astfel de idei. Hidrogenul poate sa fie ceea ce este recomandat sa fie astazi: o substanta care poate sa descongestioneze retelele de energie electrica, acolo unde exista congestii si stim cu totii ca avem zone unde energia regenerabila se gaseste in cantitati mari", a mai spus Chisalita.Hidrogenul poate rezolva dezechilibrele majore cauzate de consumul variabil si sursele variate de energie regenerabila si de asemenea poate juca rolul combustibilului pentru transport greu, maritim sau fluvial si chiar aerian.