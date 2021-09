Ministrul Energiei dă asigurări privind cantitățile de gaze necesare încălzirii populației: ”Avem capacităţile de stocare la 70% din capacitatea maximă"

Virgil Popescu, Ministrul Energiei, afirmă că România nu are probleme cu depozitele de gaze naturale. "Am tot văzut tot felul de discuţii că vom rămâne fără gaze la iarnă, am tot văzut în spaţiul public... infirm categoric aşa ceva. (...) astăzi avem capacităţile de stocare la 70% din capacitatea maximă", arată el.

"În România, piaţa energiei este robustă, şi la energie, şi la gaze; am tot văzut tot felul de discuţii că vom rămâne fără gaze la iarnă, am tot văzut în spaţiul public... infirm categoric aşa ceva. Am văzut că nu există stocuri... eu nu ştiu unde au văzut colegii mei din zona de energie că nu există stocuri, în condiţiile în care în România, în momentul de faţă, astăzi avem capacităţile de stocare la 70% din capacitatea maximă", a precizat Virgil Popescu, miercuri, la briefingul de după şedinţa de Guvern.

El a adăugat că la fel era şi anul trecut.

Potrivit ministrului, "când am avut capacitate maximă, am rămas cu mai mult de o treime din capacitate în pământ, după iarnă, iar depozitarea presupune nişte costuri, costuri de introducere şi costuri de extragere din gaz, asta înseamnă un cost în plus la preţul gazului".

"Deci trebuie să fii foarte atent când faci nivelul de stocaj în aşa fel încât să nu rămâi cu foarte mult gaz în urma perioadei de iarnă, care este mai scump decât gazul care va fi pe perioada de vară. M-am uitat pe Bursa de la Viena, astăzi, e adevărat, preţul a luat-o în vrie, dar preţurile de vânzare pentru iarna 2022 sunt undeva la 25-27-28 de euro. Deci arată o tendinţă în piaţă că îăşi revine", a susţinut Popescu.

El a menţionat că în prezent există 2.100.000.000 de metri cubi de gaz, dar până la 1 octombrie se va face o injecţie în depozit, declarându-se convins că se va ajunge la 2.400.000.000 de metri cubi, "mai mult decât suficient".

"Nu avem probleme cu sistemul energetic naţional, nu avem probleme cu gazele naturale, cu depozitele de gaze naturale şi nu putem compara situaţia României cu situaţia Spaniei, România este producător de gaze naturale, Spania este importator de gaze naturale", a explicat el.