Oficial din Ministerul Energiei: Romania nu a stiut sa investeasca in energie regenerabila in ultimii ani

"In ceea ce priveste dezvoltarea sectorului de energie regenerabila din Romania, in perioada urmatoare, trebuie sa ne uitam la ceea ce s-a intamplat in prima parte a procesului de investitii in sector, sector care a fost pe un trend foarte bun in primul val al investitiilor, si sa vedem cum putem sa nu repetam greselile care s-au efectuat in trecut", a declarat oficialul.Potrivit lui, noi nu am investit deloc in ultimii ani, iar motivul pentru care acest lucru nu s-a intamplat este lipsa unui cadru legislativ predictibil."Apetitul investitorilor a fost taiat din cauza deselor modificari legislative. La Legea 220 numarasem aproximativ 14 in doi ani... Deci, predictibilitate este un cuvant care, practic, nu putea fi adresat in acest context. Lucrul acesta trebuie sa intre pe un fagas drept. Sectorul de energie regenerabila trebuie pus in contextul Green Deal. Romania si-a asumat niste tinte pentru anul 2030, de la 3GW putere instalata in eolian sa crestem la aproximativ 5 GW, iar de la 1,3 in solar sa crestem la aproximativ 5 GW putere instalata. Niste tinte ambitioase pe care Romania si le-a asumat prin acest plan si pe care va trebui sa ale atingem", a spus Niculescu.Tranzitia din sectorul energetic national, din modul clasic si conventional, cu care produceam energie electrica pana acum, spre un mod verde, regenerabil, se va face cu niste costuri."Trebuie sa tinem cont si de mixul energetic pe care tara noastra il are in acest moment si trebuie sa luam in considerare si schimbarile climatice si mediul inconjurator. Mai mult regenerabil in acest mix ne ajuta la a nu impacta intr-un mod negativ mediul inconjurator. Cum ajungem la aceste tinte? Bineinteles ca tranzitia din sectorul energetic national, din modul clasic si conventional cu care produceam energie electrica pana acum spre un mod verde, regenerabil, se va face cu niste costuri, asa cum s-a intamplat si in perioada trecuta, la primul val de investitii", a mai spus secretarul de stat.Schema de certificate verzi a fost sustinuta, in final, de catre consumatorul final."Tranzitia acestui sistem energetic se face cu niste costuri. Contractele de diferenta este o schema de sprijin care va asigura investitorilor acea predictibilitate in asigurarea veniturilor pentru a-si putea realiza investitiile in energie regenerabila, iar pe noi, Romania, de a ne atinge tintele asumate si astfel tranzitia catre acest sistem energetic sa se faca intr-un mod cat mai corect pentru toti actorii implicati. Lucrul acesta trebuie sa se faca nu intr-o competitie cu mediul privat, ci intr-o colaborare si cooperare cu agentii privati, pentru ca pana la urma in primul val de investitii ei au fost campioni in sectorul de energie regenerabila", a mentionat secretarul de stat.