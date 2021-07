Romania importa in jur de 1.500 de MW de energie luni dimineata, dupa oprirea in weekend a unui reactor nuclear de la Cernavoda

Astfel, la ora 10.40, consumul national de energie era de 7.807 MW, productia - 6.373 MW, diferenta de 1.434 MW reprezentand importuri Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat in dupa-amiaza zilei de sambata de la Sistemul Energetic National, ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara, potrivit Nuclearelectrica."Specialistii CNE Cernavoda investigheaza cauza si lucreaza la remedierea acesteia in vederea reconectarii Unitatii 2 la SEN", precizeaza reprezentantii companiei.Acestia subliniaza ca deconectarea automata a Unitatii 2 s-a produs in conditii de siguranta, toate sistemele unitatii functionand conform proiectului.