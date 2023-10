Atlantic City, urmatorul oras-fantoma al SUA?

Un alt oras important din SUA risca sa aiba mari probleme din cauza dificultatilor de natura financiara provocate de esecul industriei jocurilor de noroc.

In Atlantic City a fost inchis celebrul Revel Casino Hotel, acesta reprezentand o investitie de 2,4 miliarde de dolari facuta in urma cu doi ani, scrie news.com.au. El a fost deschis cu scopul de a revitaliza industria jocurilor de noroc din oras, dar fara succes.

Este al patrulea cazinou care se inchide in 2014.

Nu mai putin de 8.000 de persoane risca sa isi piarda locurile de munca din cauza unor asemenea probleme.

Dificultatile financiare sunt puse pe seama investitiilor prea mari facute acolo, proprietarii punandu-si mari sperante in proiectul respectiv. Din pacate, hotelul nu a fost cumparat de nimeni si a intrat de doua ori in faliment in ultimii doi ani.

De asemenea, alte obiective turistice din Atlantic City au fost sau urmeaza sa fie inchise. Este vorba de Showboat Casino Hotel si Trump Plaza. Analistii in domeniu sunt de parere ca totul poate fi pus pe seama deciziilor proaste luate de cei responsabili. In plus, ei nu ar fi inteles prea bine ceea ce isi doresc clientii.

In ultima saptamana, au ramas someri peste 5.000 de oameni din celebrul oras american. Unii reprezentanti ai oficialitatilor de acolo cred insa ca totul va fi mai bine cu mai putine cazinouri, iar clientii se vor reorienta spre altele, care vor deveni mai populare.

