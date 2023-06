Grecia nu a influentat prea mult economia Europei

In ciuda isteriei privind Grecia, Europa a reusit, pana acum, sa evite cele mai multe din efectele negative cauzate de criza fiscala din aceasta tara, cred analistii internationali.

Desi se discuta mult pe aceasta tema, Grecia si Portugalia, aceasta din urma avand, la randul sau, probleme financiare, reprezinta, impreuna, sub 5 la suta din produsul intern brut al regiunii. Chiar daca sunt adaugate Irlanda si Spania, ar fi nu mai mult de o cincime din PIB-ul zonei euro.

In plus, investitorii care se retrag din Grecia isi plaseaza banii in tarile mai sigure din Europa, in special in Germania, dar si in Franta, cele doua tari reprezentand aproape jumatate din PIB-ul zonei euro.

Costurile mai mici de finantare si o scadere cu aproximativ 15 la suta a monedei unice sunt un real avantaj pentru atragerea investitiilor in Germania, dar si in alte tari dependente de export. Desi produsul intern brut al Germaniei a stagnat la sfarsitul anului 2009 si a fost, cel mai probabil, afectat de iarna grea in primul trimestru din acest an, in al doilea trimestru situatia se va redresa, spun analistii de la The Wall Street Journal.

Potrivit lui Greg Fuzesi, economist la J.P. Morgan Chase, estimarile arata o crestere de 4 la suta a economiei Germaniei, in trimestrul al doilea. In ceea ce priveste economia zonei euro, cresterea va fi de 3 la suta, fata de cea de 1,5 la suta, in primul trimestru.

Cu toate acestea, redresarea este mult mai redusa decat in urma crizelor precedente si cum mult mai mica decat ratele de crestere din Asia, Statele Unite si America Latina. Pentru ca redresarea sa fie mai importanta, consumatorii trebuie sa-si deschida portofelele, dar acest lucru este putin probabil in tarile lovite de recesiune din sudul si estul continentului, dar si in Germania, unde oamenii sunt obisnuiti sa aiba crestere economica din exporturi.

Principalul risc din cauza Greciei, potrivit economistilor, ar fi limitarea creditarii, daca bancile vor incepe sa aiba pierderi din cauza expunerilor in aceasta tara.

Sarkozy si Merkel vor sa salveze zona euro

Intr-o scrisoare comuna adresata presedintilor Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, si Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, presedintele francez, Nicolas Sarkozy, si cancelarul german, Angela Merkel, au cerut sporirea supravegherii bugetare.

Potrivit celor doi, "ar trebui sa invatam din criza" elena pentru a putea "evita reproducerea unei crize similare".

Printre masurile propuse de cei doi sefi de stat se numara sanctionarea mai eficace a tarilor care depasesc deficitul bugetar permis, supravegherea atenta a dezechilibrelor si impunerea unor recomandari de natura economica mai eficiente in UE si crearea unui cadru robust pentru rezolvarea crizelor, prin respectarea responsabilitatii bugetare a fiecarui stat.

Luand in considerare faptul ca autoritatile elene au mintit in legatura cu deficitul si datoriile, Sarkozy si Merkel propun un control sever al statisticilor si sporirea influentei institutului european de statistica, Eurostat.

Nu in ultimul rand, spun cei doi, ar trebui reglementate mai bine pietele financiare, avand in vedere ca, in ultimele zile, reactia acestora a amplificat criza, provocand schimbari majore ale ratelor donbazii pentru creditele unor tari din zona euro, fara sa aiba o legatura cu ceea ce se intampla, in realitate, in economie.

In scrisoare, Sarkozy si Merkel ataca si agentiile de rating, sustinand ca acestea au influentat negativ evolutia economica din Europa. Potrivit celor doi, acest domeniu este dominat de trei mari firme anglo-saxone, Standard & Poor's Moody's si Fitch, si ar trebui sa existe o concurenta mai mare.