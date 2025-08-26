Italia spera ca privatizarile vor calma pietele financiare - Presa internationala

Italia este obligata sa raspunda imediat presiunilor dinspre pietele financiare, promitand privatizari masive; FMI-ul incearca o redistribuire a responsabilitatii pentru datoria suverana a Greciei inspre investitorii privati, iar China inregistreaza un surplus fiscal la niveluri record, pe fondul inflatiei - acestea sunt principalele stiri din presa economica internationala de joi.

Italia a deschis miercuri noi posibilitati pentru privatizari, ca parte a efortului de a calma pietele financiare, dupa trei zile de deprecieri ale actiunilor si titlurilor de stat italiene.

Masurile de incurajare a vanzarii activelor de stat au fost introduse in ultimul moment in planul de austeritate in valoare de 40 miliarde de euro, a carui menire este sa pondereze finantele publice italiene pana in 2014, informeaza The Guardian.

Ministrul de Finante italian, Giulio Tremonti, a reactionat la ingrijorarile cu privire la posibilitatea ca Roma sa fie trasa in criza datoriilor suverane din zona euro, prin promisiunea adoptarii unor reduceri de cheltuieli pana vineri.

Declaratia acestuia a avut darul de a calma pietele financiare, ceea ce arata respectul de care se bucura printre investitori ministrul de Finante italian. Fostul sef al bancii centrale italiene si viitorul presedinte al BCE, Mario Draghi, a avertizat guvernul ca, pentru a-si atinge tintele bugetare, este nevoie de marirea taxelor sau, daca nu, de reducerea mai departe a cheltuielilor guvernamentale.

FMI incearca responsabilizarea investitorilor privati

Fondul Monetar International a avertizat miercuri ca presiunea datoriei suverane elene risca sa scape de sub control, trimitandu-si efectele mult peste granitele grecesti, motiv pentru care ar fi potrivit ca investitorii privati sa accepte o parte din efectele si responsabilitatea unei restructurari.

Interventia FMI vine intr-un moment in care ministrii de Finante ai zonei euro au inceput sa forteze investitorii privati sa accepte o reducere a valorii activelor pe care le detin, miscare ce este, insa, privita cu multa suspiciune de Banca Centrala Europeana, noteaza Financial Times.

"Va fi important pentru statele membre ale zonei euro sa decida cum vor dori sa sprijine Grecia", a declarat un oficial FMI. "In contextul de fata, este potrivita o implicare masiva a sectorului privat, data fiind scara la care este nevoie de finantare si dezirabilitatea unei redistribuiri a poverii datoriei publice".

Comisarul sef al FMI pentru Grecia, Poul Thomsen, a declarat reporterilor ca sustenabilitatea datoriei grecesti este la limita. Desi o restructurare a datoriilor nu este absolut necesara, discutiile purtate de liderii europeni in ultimele luni merg in aceasta directie.

China, in surplus fiscal de 193 miliarde dolari

China a anuntat un surplus fiscal de 193 miliarde de dolari pentru prima jumatate a anului, in conditiile in care o crestere economica sustinuta si cresterea preturilor au marit incasarile guvernamentale.

Surplusul, egal cu aproximativ 6 procente din PIB-ul Chinei din ianuarie pana in iunie, este usor peste tinta fiscala a Beijingului pentru intregul an, noteaza Reuters.

In mod normal, Beijingul acumuleaza un surplus fiscal in primele trei trimestre ale anului, inainte de accelerarea cheltuielilor inspre finalul anului, cheltuieli care creaza deficitele. Totusi, incasarile autoritatilor chineze au crescut cu 28 de procente fata de anul anterior, fapt explicabil si pe baza inflatiei care este o problema majora in China.

Autoritatile au pus cresterea fiscala pe seama performantei economice solide din prima jumatate a anului, pe cresterea preturilor la producatori dar si de consum dar si pe includerea unor elemente care nu faceau parte, in mod normal, din calcularea bugetului.

