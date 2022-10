Masurile de austeritate, ineficiente in rezolvarea problemelor din zona euro

In urma oferirii de sprijin financiar Greciei, Irlandei si Portugaliei, guvernele din zona euro par sa fi transat lucrurile: tarile slabe au fost aduse la linia de plutire si urmeaza perioada de refacere si revenire la crestere economica.

Insa cum s-ar putea ajunge la situatia ideala, cand cele trei state vor putea supravietui fara bani de la Uniunea Europeana si Fondul Monetar International?

Politicienii din zona euro cred ca reducerea cheltuielilor este calea succesului. Ministrii Finantelor din uniunea monetara au precizat ca guvernul portughez trebuie sa stranga cureaua, mai ales ca depinde de generozitatea altora.

Totusi, analistii sunt de parere ca doar masurile de austeritate nu vor reusi sa rezolve problemele celor trei state.

Chiar daca deficitul bugetar este redus, ramane un deficit bugetar, care se adauga la datoriile guvernamentale. Abilitatea de a rambursa imprumuturile depinde de marimea economiei: cu cat produsul intern brut este mai mare, cu atat veniturile sunt mai mari, iar creditele pot fi platite.

Pana in prezent, autoritatile din zona euro au pus accentul mai mult pe aspectul legat de datorii, decat pe cel legat de produsul intern brut, noteaza analistii de la The Wall Street Journal. Insa, fara o crestere serioasa a PIB-ului, este putin probabil ca tarile respective sa se afle intr-o situatie mai buna in 2013 decat in prezent. De fapt, pana la acea data, este mai probabil sa aiba datorii si mai mari, la un PIB nu cu mult peste cel din prezent, daca nu chiar mai mic.

Semnalul de alarma a fost tras si de FMI. Potrivit ultimelor estimari, economia Greciei se va contracta cu 3% in 2011, iar economia Portugaliei ar urma sa scada si in acest an si in 2012. In privinta Irlandei, expertii FMI estimeaza o usoara crestere in acest an, insa doar la jumatate fata de estimarile anterioare.

Problema masurilor de austeritate, spun analistii, este tocmai faptul ca toata lumea este mai precauta cu banii, atat firmele cat si consumatorii, ceea ce are un impact negativ asupra cresterii economice. Singurul impact pozitiv al reducerii de cheltuieli este cresterea increderii investitorilor cu privire la faptul ca guvernul nu va permite tarii sa se prabuseasca, prin urmare scade costul finantarii pentru statul respectiv.

De exemplu, Marea Britanie a reusit sa scape de criza datoriilor anuntand, din timp, masuri de austeritate. Insa acest lucru va conduce la o crestere economica mai redusa, comparativ cu a altor state dezvoltate.

Comparativ cu cele trei state din zona euro, Marea Britanie are avantajul propriei monede, care s-a depreciat in utimii ani, ceea ce inseamna ca a devenit mai competitiva la exporturi.

Se va schimba situatia pana in 2013?

Irlanda, Grecia si Portugalia isi doresc, la randul lor, sa-si majoreze exporturile. Dar cum ar putea realiza acest lucru?

Solutiile sunt dureroase. De exemplu, FMI a observat ca, in Irlanda, costul fortei de munca a scazut cu 10,4%, echivalentul deprecierii monedei. Acest lucru a condus la cresterea ponderii exporturilor in PIB, insa problema este ca PIB-ul a scazut. Avand in vedere datoriile uriase, Irlanda va trebui sa exporte mult mai mult, pentru a acoperi pierderile provocate de lipsa cererii pe piata interna.

In cazul Portugaliei, este putin probabil ca-si va putea rezolva problemele prin export. Economia portugheza a avut cel mai lent ritm de crestere din zona euro, iar rezolvarea nu este simpla, avand in vedere ca ar fi nevoie de investitii majore in educatie, deoarece tara are unul din cele mai slabe sisteme din regiune.

Grecia a inceput sa taie costul fortei de munca, dar nu are o baza prea larga de firme de export, deci impactul nu se va resimti prea curand, mai ales ca infiintarea unei firme este dificila si scumpa.

Deficitul bugetar al Greciei si Portugaliei a fost mai mare decat tinta, in 2010. De asemenea, guvernul irlandez a anuntat, recent, ca veniturile sale din taxe si impozite au fost mai reduse decat asteptarile, in primele luni din acest an.

Este foarte posibil ca autoritatile din zona euro sa nu discute despre strategii de crestere economica pentru cele trei state deoarece aceasta nu prea exista. Iar, fara crestere economica, problemele legate de datorii vor persista.

In 2013, aceste tari se vor regasi intr-o situatie similara cu cea de acum, iar regulile de acordare a ajutorului financiar se vor schimba. Fara a prezenta un plan realist pentru o crestere sustenabila, nu vor mai primi bani si vor fi nevoite sa-si restructureze datoriile.

