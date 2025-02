Presa internationala - Bancile acuza conspiratii pentru criza financiara

Fostul presedinte si director executiv al Bear Sterns, banca de investitii care a falimentat in 2008, pregatind calea pentru declansarea crizei financiare, a acuzat pentru acest faliment zvonurile care circulau in piete dar si vanzarea in lipsa - pariul pe deprecierea actiunilor - comparandu-si compania cu "o gasca mare si grasa", asteptand sa fie mancata de catre competitie.

La prima aparitie in public dupa preluarea bancii de catre JPMorgan Chase, Jimmy Cayne a explicat ca banca sa acceptase la momentul respectiv un nivel prea mare de indatorare, informeaza Financial Times.

Insa atat Cayne cat si succesorul sau, Alan Schwartz, a adoptat noua strategie instituita pe Wall Street de a acuza speculatorii pentru problemele financiare inregistrate de catre companiile bancare, in discursul justificativ tinut in fata Comisiei de Ancheta a Crizei Financiare.

"Am incercat sa evit ... zvonuri legate de conspiratii", a declarat Cayne. "Am auzit aceleasi zvonuri pe care toata lumea le-a auzit, anume ca fondurile speculative ... s-au unit ... si toate acestea erau parte a imaginii unei gaste mari si grase, pe cale de a fi mancata de vie".

Totusi, acesta a adaugat "Indiferent daca a fost sau nu o conspiratie ... compania a suferit un atac".

Cayne a acuzat si faptul ca lipsa de reglementare a posibilitatii ca un speculator sa parieze pe deprecierea valorii actiunii unei companii, permite o auto-implinire a unei prognoze de depreciere care altfel nu poate fi verificata.

Schwartz, care i-a urmat in functia de director executiv lui Cayne in ianuarie 2008, a declarat: "Cred ca a fost o activitate motivata de obtinerea unor profituri, aceea de a lansa zvonurile".

"Aceasta poate fi o problema pentru o companie insa este o problema foarte acuta pentru o companie financiara".

Acuzarea fondurilor speculative cu pozitii de vanzare in lipsa pentru lansarea zvonurilor a mai fost abordata si de catre alti reprezentanti ai institutiilor cu probleme sau falimentare, cum este cazul directorilor de la Lehman Brothers, banca a carui faliment a declansat criza financiara, dar si Citigrup care a fost salvata in ultimul moment printr-un ajutor de stat.

Alti fost executiv de la Bear Sterns au folosit aceeasi strategie pentru a justifica presiunea pusa de catre deponenti pe lichiditatile bancii, fapt ce a dus la o criza de lichiditate si, in cele din urma, la vanzarea bancii. Aceste explicatii au determinat iritare in randul Comisiei de Ancheta.

"A fost un fel de ruleta ruseasca financiara, pe care Bear Stearns o juca impreuna cu alte banci de investitii", a declarat Phil Angelides, presedintele Comisiei.

Este programat ca pana la finalul anului sa se ofere un raport privind originea crizei financiare.

Analistii au indicat deja ca posibile cauze esecul diversificarii instrumentlor legate de ipoteci dar si apetitul foarte mare pentru leverage.

