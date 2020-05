UE acorda imprumuturi de 3 miliarde de euro pentru zece tari vecine si partenere

Ziare.

Imprumuturile, care vor beneficia de conditii favorabile si vor fi prevazute pentru o perioada de un an, vor ajuta zece tari ale caror economii au fost impinse in recesiune de pandemie: Republica Albania (180 de milioane de euro), Bosnia si Hertegovina (250 de milioane de euro), Georgia (150 de milioane de euro), Regatul Hasemit al Iordaniei (200 de milioane de euro), Kosovo (100 de milioane de euro), Republica Moldova (100 de milioane de euro), Muntenegru (60 de milioane de euro), Republica Macedonia de Nord (160 de milioane de euro), Republica Tunisiana (600 de milioane de euro) si Ucraina (1.2 miliarde de euro).Obiectivul finantarii este de a permite acestor tari sa atenueze efectele sociale si economice negative ale crizei, pastrand stabilitatea financiara a statului.Pentru a canaliza fondurile cat mai curand posibil acestor tari, Parlamentul a votat propunerea in regim de urgenta. Consiliul a dat unda verde pachetului pe 5 mai. Decizia a fost adoptata vineri cu 547 voturi "pentru", 93 "impotriva" si 47 de abtineri.Plata asistentei poate incepe din momentul in care tarile semneaza memorandumul de intelegere, care va stipula conditiile imprumuturilor. Comisia Europeana se asteapta ca prima transa sa fie platita in toamna anului 2020, iar a doua si ultima transa, la inceputul anului 2021.UE distribuie in mod regulat asistenta macrofinanciara tarilor partenere pentru a le sprijini in balanta de plati in situatii de criza . Propunerea actuala prevede o perioada mai scurta decat in mod obisnuit (1 an, in loc de 2 ani si jumatate), iar rambursarea trebuie efectuata in termen de 15 ani. Aceste imprumuturi substantiale reprezinta o modalitate prin care UE isi manifesta solidaritatea fata de tarile din vecinatatea UE si din cadrul Parteneriatului estic afectate de pandemie.Tarile beneficiare au deja un program continuu cu Fondul Monetar International ( FMI ); sprijinul UE este complementar contributiei FMI la atenuarea recesiunii cauzate, printre altele, de scaderea veniturilor din turism, a transferurilor de fonduri si a investitiilor straine directe.