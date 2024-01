Ungaria: 10% din bugetari, concediati in 2011

Guvernul Ungariei intentioneaza sa concedieze 10% din angajatii sectorului de stat si sa reduca cheltuielile cu 5% in 2011, a anuntat vineri ministrul Economiei, Gyorgy Matolcsy, transmite MTI.

Prezent la Consiliul de reconciliere in interes national, un forum pentru angajati, sindicate si guvern, Matolcsy a declarat ca se va consulta cu sindicatele in privinta salariilor.

Guvernul va discuta bugetul pe 2011 in 27 octombrie iar negocierile privind numarul de angajati din sectorul public si cheltuielile bugetare pot incepe dupa aceasta data, a explicat oficialul maghiar.

In 2012 executivul va mentine taxele de criza nou introduse, va pastra cheltuielile bugetare la o valoare reala si va reduce cheltuielile unde este posibil pentru a mentine un deficit bugetar de 3,8% din PIB, a afirmat Gyorgy Matolcsy.

Parlamentarii de la Budapesta au aprobat luni seara o lege conform careia companiile din energie, telecomunicatii si retail vor plati, temporar, o taxa speciala, dar li se permite sa deduca aceasta taxa din impozitul pe venit.

Cu 294 de voturi pentru, 44 impotriva si 12 abtineri, parlamentarii au aprobat planurile premierului Viktor Orban destinate strangerii a 582 milioane euro anual in decursul a trei ani.

Guvernul de la Budapesta vrea sa utilizeze aceste fonduri pentru a-si atinge tintele vand reducerea deficitului bugetar, reducerea taxelor pentru companii si veniturile persoanelor fizice precum si facilitatile fiscale pentru familiile cu copii.

Ads

Taxa pentru companiile din energie, telecomunicatii si retail se va baza pe vanzarile inregistrate in 2010 si nu pe veniturile inregistrate anul trecut cum se intentiona initial.

Cele mai afectate vor fi companiile de telecomunicatii cu venituri mai mari de cinci miliarde de forinti, printre care se numara si Magyar Telekom Nyrt., divizie a grupului Deutsche Telekom AG, care vor plati o taxa de 6,5% din vanzari.

In cazul companiilor de retail cu vanzari mai mare de 100 miliarde de forinti, acestea vor plati o taxa de 2,5%. Din cele 30 de miliarde de forinti pe care guvernul ungar se asteapta sa le stranga de la retaileri, divizia locala a grupului britanic Tesco ar urma sa plateasca o taxa de 12,1 miliarde forinti, Spar Magyarorszag Kft. 6,1 miliarde forinti iar Groupe Auchan SA 3,4 miliarde forinti, estimeaza MTI.

Toate companiile din sectorul energetic vor plati o taxa echivalentul a 1,05% din vanzarile lor, indiferent de cat de mari sunt aceste companii. Directorul general de la grupul petrolier Mol Nyrt., Zsolt Hernadi, a estimat ca firma sa ar urma sa plateasca o taxa cuprinsa intre 15 si 20 miliarde de forinti.

De asemenea, divizia din Ungaria a grupului de utilitati E.ON AG ar putea sa plateasca si ea o taxa de aproximativ 15 miliarde forinti, a declarat purtatorul de cuvant al societatii.

Noile taxe impuse marilor companii vin dupa o taxa impusa bancilor prin care guvernul de la Budapesta vrea sa stranga 200 miliarde forinti in acest an, echivalentul a 0,7% din produsul Intern Brut.

Gratie acestor taxe suplimentare, Ungaria spera sa-si atinga tinta de deficit, 3,8% din PIB, fixata pentru acest an precum si reducerea deficitului sub pragul de 3% din PIB in 2011.

Ads