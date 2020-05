Viata in economia lui "nu ma atinge"

In concluzie

Vom manca diferit, lucra diferit, face cumparaturi si sport diferit, ne vom ingriji de sanatate diferit, socializa si petrece timpul liber diferit.Vom experimenta diferenta si schimbarea intr-un ritm atat de alert cum nu am facut-o nici la aparitia Internetului.Pana la descoperirea unui vaccin sau la imunizarea in masa urmeaza, dupa estimari, 2 ani de cautari si emotii.Un montagne russe social, economic si emotional care deja produce schimbari importante.Listez aici 7 dintre aceste tendinte cu increderea constientizarii lor si a pregatirii noastre pentru perioada care urmeaza.Din pacate, pierderea slujbelor si distantarea sociala ii vor izola pe oameni in continuare, le vor genera stari de insecuritate si le vor activa mecanismele de supravietuire.Se va pune presiune pe relatiile cu cei apropiati si pe sanatatea lor fizica si emotionala.Identificata ca principala categorie demografica expusa riscului in timpul pandemiei, generatia seniorilor va fi in continuare izolata.Pe acest fond, va creste cererea serviciilor de terapie si coaching, insotirea cu un animal de companie, achizitia jocurilor si utilizarea instrumentelor de socializare online.Precautie este cuvantul emblema pentru perioada actuala si cea post-pandemie. Companiile vor formaliza verificarea starii de sanatate a angajatilor si interactiunile dintre acestia.In anumite contexte este posibila aparitia cerintei de prezentare a unui cazier medical specific.Se schimba protocolul de interactiune sociala. In acest context, este probabila aparitia unor noi modele de ambalaje si preferinta pentru produse cu o baza stiintifica vs. cele "naturale".Va creste cererea de livrari la domiciliu pentru categorii extinse de produse.Alta data folosite ca tehnici de evadare din cotidian, calatoriile si turismul au devenit acum surse de multiple riscuri.Riscul de a te contamina prin inevitabilul contact cu ceilalti pasageri sau turisti, riscul de a ramane intr-o tara straina si de a nu te mai putea intoarce acasa din cauza restrictiilor de calatorie impuse.Pe acest fond, in perioada post-pandemie, in turismul international, city break-urile se vor diminua si vor creste sejururile pe o perioada mai lunga.Va creste, in schimb, turismul local - vacanta de lucru la tara va deveni un lux ravnit de citadini.Cuvantul "acasa" incepe sa-si nuanteze semantica. Cel mai probabil, va insemna si amenajarea si adaptarea spatiului de locuit la functionalitatea unui spatiu de birou.Este de asteptat ca cele mai multe companii aflate in deficit de lichiditate sa-si reduca spatiile de birouri si infrastructura fizica.In schimb, este de asteptat ca angajatii sa faca achizitii de echipamente si aparatura audio/video pentru acomodarea vietii profesionale la cea personala.Politicile si protocoalele de securitate vor trebui adaptate la telemunca.Operarea in conditii de supravietuire poate scoate la suprafata conflicte latente intre angajati si intre acestia si companii.Fie unii, fie ceilalti este posibil sa incalce intelegeri contractuale, reglementari sau politici interne.Forta majora este in topul cautarilor pesi este de asteptat sa apara confruntari de natura legala obligand avocatii sa schimbe macazul practicarii profesiei spre modulul digital.Tot mai multe instrumente digitale de automatizare vor fi adoptate de casele de avocatura.Tot mai multi angajati vor fi nevoiti sa faca o schimbare de cariera, deoarece orientarea catre concurenta nu este o optiune, industrii intregi fiind in colaps pentru o vreme.Reconversia profesionala si training-urile online vor cunoaste, pe termen mediu si lung, o cerere exploziva.Pentru suplimentarea securitatii financiare a familiilor, va urma o crestere a numarului de initiative antreprenoriale de subzistenta. Ambele situatii - reconversia si experimentarea cu antreprenoriatul - vor aduce o experienta valoroasa celor implicati pentru momentul cand economia isi va reveni.Pentru multi oameni ocupatia pe care o practica este o componenta importanta din cine sunt ei. Numai ca amestecul aproape indistict al slujbei cu viata privata poate schimba aceasta perspectiva autoreferentiala.Abia acum multi dintre colegi ajung sa se cunoasca mai bine cand sunt in meeting room din propriul dormitor.Inainte de pandemie, un element de afirmare identitara in spatiul public era moda vestimentara, acum comunicarea video in mediul digital inlocuieste partial acest element. Utilizatorii Zoom isi accesorizeaza si personalizeaza live stream room-ul.Prin digitalizarea accelerata, viata in realitatea fizica va fi completata de cea in spatiul virtual. Participarea la evenimente precum ceremonii sau ritualuri va cunoaste si un alt tip de prezenta.Mobilizarea comunitatii pentru ajutorarea seniorilor si a celor cu nevoi speciale va deveni expresia simtului civic elementar.E multa schimbare, am spune prea multa. De multe ori necesara, de putine ori dorita, schimbarea va aduce o suita de transformari sociale.Magnitudinea acestora nu putem inca s-o masuram. Ne-am resetat pentru a functiona intr-o noua realitate.