20 de semne ca se apropie o criza a alimentelor

Lumea este in pragul unei crize alimentare globale, este semnalul care vine din partea tuturor analistilor. Desi criza nu se poate simti astazi si poate ca nici maine, dar aceasta va veni in cele din urma.

Preturile la alimente la nivel global sunt deja la un nivel record si acestea continua sa urce agresiv. Ce se va intampla cu lumea atunci cand sute de milioane de oameni nu isi vor putea permite sa se hraneasca singuri?

Exista tot felul de indicii ca vine o vreme cand nu va fi suficienta hrana pentru toata lumea. Iata 20 de semne ca lumea se apropie de o criza a alimentelor, conform The Economic Collapse:

1. Conform Bancii Mondiale, 44 de milioane de oameni din intreaga lume au fost impinsi catre saracie extrema din luna iunie 2010 si pana in prezent, din cauza cresterii preturilor la alimente.

2. O treime din terenurile agricole isi pierd, intr-un ritm uluitor, stratul de sol vegetal, propice culturilor, mult mai repede decat procesul natural de inlocuire, potrivit lui Lester Brown.

3. Datorita subventiile etanol din SUA, aproape o treime din cultura de porumb din Statele Unite este folosita acum pentru combustibil. Acest lucru pune insa presiune asupra pretului la porumb.

4. Din cauza lipsei de apa, unele tari din Orientul Mijlociu sunt nevoite sa se bazeze in totalitate pe produsele alimentare de baza din alte tari. Dar, din cauza acestui lucru, se estimeaza ca nu va mai exista productie de grau in Arabia Saudita pana in anul 2012.

5. Masele de apa de pe tot globul se epuizeaza intr-un ritm alarmant. Potrivit Bancii Mondiale, exista 130 milioane de oameni in China si 175 de milioane de oameni din India care se hranesc cu cereale si cu apa care este scoasa din straturile acvifere mai repede decat poate fi inlocuita.

6. In SUA, secarea sistematica a Acviferului Ogallala ar putea transforma "Granarul Abundentei" intr-un bazin plin cu nisip.

7. Boli cum ar fi rugina de porumb UG99 duc la distrugerea multor provizii alimentare din intreaga lume.

8. Tsunami-ul si criza nucleara din Japonia au facut ca vaste suprafete agricole sa fie inutilizabile. Unii specialisti cred ca o mare parte din nordul Japoniei va fi considerata de nelocuit. De asemenea, multi cred ca economia japoneza, a treia cea mai mare din lume, se va prabusi in totalitate in urma acestor dezastre.

9. Pretul petrolului ar putea fi cel mai mare factor de influenta de pe aceasta lista. Daca pretul petrolului se mentine ridicat, intregul sistem de productie alimentara devine mult mai scump si vom asista la preturi la alimente mult mai mari, iar unele forme de productie nu-si vor mai avea rostul.

10. La un moment dat lumea s-ar putea confrunta cu o lipsa de ingrasaminte agricole. Potrivit oamenilor de stiinta de la Phosphorus Global Research Initiative, lumea nu va avea suficient fosfor pentru a satisface cererea agricola, in 30- 40 de ani.

11. Inflatia pe piata produselor alimentare este devastatoare deja in multe economii de pe glob. De exemplu, India are de-a face cu o rata anuala a inflatiei la alimente de 18 la suta.

12. Potrivit Natiunilor Unite, pretul global al alimentelor a atins un nou record in februarie.

13. Potrivit Bancii Mondiale, pretul global al alimentelor a crescut 36% in ultimele 12 luni.

14. Preturile materiilor prime din grau s-au dublat din vara anului trecut.

15. Preturile materiilor prime din porumb, de asemenea, s-au dublat din vara anului trecut.

16. Preturile materiilor prime din soia au crescut cu circa 50% din iunie anul trecut.

17. Pretul sucului de portocale s-a dublat din 2009.

18. Exista aproximativ 3 miliarde de oameni pe glob care traiesc din echivalentul a 2 dolari pe zi sau mai putin.

19. Anul 2011 a fost deja unul dintre "cei mai nebuni ani" de la primul razboi mondial. Revolutiile au ravasit Orientul Mijlociu, SUA s-au implicat in razboiul civil din Libia, Europa este pe punctul de a intra in colaps financiar, iar dolarul american este pe moarte. Niciunul dintre aceste evenimente nu este o veste buna pentru productia mondiala de alimente.

20. Sunt zvonuri persistente cum ca se inregistreaza lipsa de alimente la unele dintre cele mai mari rezerve din SUA.

