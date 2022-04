Cati tineri locuiesc cu parintii in Europa si pe ce loc e Romania

In timp ce doar 1,8% dintre tinerii cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani locuiesc cu parintii in Danemarca, procentul depaseste 50% in Slovacia, Bulgaria si Grecia.

In Romania, 44,4% dintre tineri nu au parasit casa parinteasca inca, ceea ce plaseaza tara noastra pe locul sapte intr-un top realizat in functie de acest indicator de Amazing Maps.

Procentul este de aproximativ 4% in Norvegia, Suedia si Finlanda si ajunge la 11,5% in Franta, la 14,4% in Marea Britanie si la 17,3% in Germania.

Dincolo de traditiile culturale privind convietuirea mai multor generatii in aceeasi locuinta specifice unor tari europene, ponderea ridicata a tinerilor de peste 25 de ani care nu au o locuinta proprie este strans legata de situatia economica.

In Spania, procentul acestora depaseste 37%, in timp ce in Portugalia se apropie de 45%.

La fel ca Grecia, Spania si Portugalia au fost lovite puternic ce criza, o consecinta grava fiind somajul foarte mare in randul tinerilor.

Lipsa locurilor de munca pentru tineri reprezinta una dintre cele mai serioase probleme ale Europei, potrivit Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).

Somajul in randul tinerilor sub 25 de ani din zona euro este de 25%, in timp ce in Spania si Grecia ajunge la aproximativ 60%.

