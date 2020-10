Cinci metode simple de a face economii zilnic

Daca tentatia este prea mare si nu reusesti sa te tii departe de sumele pe care le economisesti, chiar si in cazul unui cont de economii online, cea mai simpla optiune este aceea a unui depozit. Poti alege perioada de economisire, moneda preferata si ai astfel un profit garantat cu risc minim. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa iti acorzi putin timp pentru a face o comparatie in materie deEste esential sa stii care sunt costurile lunare fixe. Este vorba despre chirie sau rata la banca pentru locuinta ta, intretinerea casei cu apa, gaze, curent electric, asigurarile de sanatate, benzina, taxele scolare etc. In afara de aceste cheltuieli, vei avea nevoie de o estimare cat mai corecta a cheltuielilor pentru alimente, produse de menaj si cele pentru ingrijire. Scade suma totala obtinuta din veniturile de care dispui si vei afla cu cat ai mai ramas pe luna pentru a "trai".In functie de suma cu care ramai, iti poti deja configura un transfer lunar catre un alt cont decat cel curent, cel de economii. Chiar si pentru o suma mica, la sfarsitul anului, vei fi bucuros sa vezi ca ai reusit sa economisesti bani.Pe o perioada de doua-trei luni, tine o evidenta a cheltuielilor zilnice, chiar si pentru cele mai mici sume. Uneori, poti avea impresia ca nu cheltuiesti aproape nimic intr-o zi, dar, seara, poti avea surpriza ca de fapt suma sa fie mult mai mare decat te asteptai. Dupa termenul de monitorizare impus, vei detecta care sunt acele "mici" cheltuieli inutile si vei putea sa iti dai seama de unde poti sa economisesti niste bani.Daca ti-ai cumparat un obiect in rate, de exemplu, un frigider, o canapea sau o masina, dupa ce ti-ai achitat creditul, pune suma pe care ai fi platit-o lunar intr-un cont de economii sau intr-un depozit. Vei continua sa faci aceeasi plata creand un produs de economisire fara sacrificii suplimentare.Acelasi lucru poate fi valabil si in cazul unei cresteri salariale. Pune suma pe care ai primit-o in plus la salariu intr-un cont de economii.Mai ales in cazul unor lucruri mai scumpe sau servicii pe termen lung, de exemplu, un abonament TV, acorda-ti timp pentru a compara ofertele. Uneori, diferentele sunt semnificative. Acest lucru nu inseamna sa alegi intotdeauna produsul cel mai ieftin, ci sa optezi pentru cel mai bun raport calitate-pret.Incearca sa eviti cheltuielile impulsive. Daca faci cumparaturi online, lasa produsele dorite in cos timp de cel putin 48 de ore. Daca dupa aceasta perioada inca te mai gandesti la ele, pune-ti intrebari legate de calitate, pret, necesitate etc. In cazul unor lucruri mai scumpe, de exemplu, un televizor de ultima generatie, iti poti oferi si un termen mai lung, de exemplu, o luna. Daca ulterior inca mai consideri ca sunt necesare, cumpara-le.