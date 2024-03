Criza creditelor lasa Europa Centrala si de Est fara banci occidentale?

Principala intrebare, de cand a ajuns criza economica in Europa Centrala si de Est, toamna trecuta, este daca bancile occidentale vor continua sa-si sustina subsidiarele din aceasta zona.

Pana acum, cel putin, raspunsul a fost "da", autoritatile din Romania reusind chiar sa obtina o promisiune de la bancile straine ca nu isi vor retrage capitalul de pe plan local.

Bancile nu au luat aceasta decizie pentru ca au mana larga, ci pentru ca o asemenea retragere ar fi fost catastrofica pentru ambele parti, avand in vedere expunerea extrem de intinsa a acestora pe pietele est europene.

Insa, acum, apare o alta intrebare: vor continua sa activeze in aceste zone, daca problemele economice din tarile fost comuniste vor aduce un val de credite neperformante, in urmatoarele luni, asa cum spun majoritatea economistilor internationali.

De altfel, in Romania, numarul restantierilor catre banci la credite mai mari de 5.000 de euro a crescut cu 6,3 procente, in luna mai, comparativ cu aprilie, ajunga la 185.000 de persoane, adica 18% din total, conform datelor furnizate de Banca Nationala a Romaniei.

Potrivit analistilor internationali, citati de Business Week, o crestere a creditelor neperformante ar submina bancile din regiune fara o injectare de capital din partea institutiilor-mama, ceea ce ar duce la o noua criza de lichiditate, care ar scurtcircuita intregul sistem bancar european.

"Daca ar exista o problema cu imprumuturile neperformante sau datorii mari, din cauza recesiuni din unele tari, acestea s-ar intinde in tot sistemul", spune Vladimir Gligorov, de la Institutul pentru Studii Economice Internationale din Viena. El a adaugat ca bancile-mama nu ar avea capital disponibil pentru a acoperi o astfel de criza.

Desi pare doar o estimare alarmista, economistii spun ca, dintre toate creditele din Europa Centrala si de Est din ultimii zece ani, o parte, evaluate la 180 de miliarde de euro, sunt considerate "riscante" in acest moment. Potrivit unui studiu al Centrului Pentru Studiul Politicilor Europene, bancile din tarile vechi din Uniunea Europeana sunt expuse unor restante foarte mari.

Nimeni nu poate calcula cat de repede se tranforma aceste credite riscante in credite neperformante, dar toata bancile stiu ca acest lucru se intampla. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat ca, in ultimele luni, creditele neperformante au crescut vizil, fiind in curs de analiza aceasta problema.

Avand in vedere ca economiile din Europa Centrala si de Est se va contracta cu aproximativ 5% in acest an, potrivit BERD, iar somajul creste incontinuu, economistii estimeaza ca si volumul creditelor neperformante o sa se majoreze.

De asemenea, o influenta foarte mare in acest sens o joaca si devalorizarea monedelor locale, foarte multe persoane contractand credite in euro.

"In timp ce bancile vestice, mai ales cele din Austria, isi sprijina, in general, subsidiarele, costurile ar fi prea mari pentru a le putea face fata", este de parere Jon Levy, analist la firma de consultanta Eurasia Group.

Institutii europene gen BERD si Banca Europeana pentru Investitii deja au actionat in vederea sprijinirii bancilor, finantandu-le cu miliarde de euro, dar economistii au recomandat ca si fondurile Uniunii Europene sa fie folosite in acest sens.

Un astfel de fond ar trebui sa dispuna de 700 de miliarde de euro si ar ajuta la stimularea creditarii din Europa Centrala si de Est dar si la injectarea de capital pe aceste piete.