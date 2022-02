Criza datoriilor din zona euro, departe de a se fi incheiat - OCDE

Criza datoriilor publice din zona euro nu s-a incheiat, in pofida calmului afisat de pietele financiare in acest an, a avertizat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), marti, precizand ca sistemul bancar din regiune ramane slabit, nivelurile datoriei suverane sunt inca in crestere, iar tintele fiscale sunt departe de a fi atinse.

Cele 17 natiuni din regiune trebuie sa adopte reforme economice ambitioase, potrivit OCDE, in timp ce zona euro se indreapta catre a doua recesiune din ultimii trei ani, informeaza Reuters.

"Increderea pietelor in zona euro este fragila. Perspectivele de crestere sunt neobisnuit de nesigure si depind in mod esential de rezolvarea crizei datoriilor suverane", au spus reprezentantii organizatiei cu sediul in Paris.

OCDE estimeaza o crestere de 0,2% in zona euro pentru acest an.

Nivelul datoriei guvernamentale din zona euro va atinge probabil 91% din productia economica de anul viitor, chiar daca statele adopta cele mai radicale programe de austeritate din ultima jumatate de secol.