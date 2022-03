Criza, la extrem: Bogatii Greciei isi scot insulele la vanzare

Dupa trei ani in care nu s-a inregistrat nicio achizitie in domeniul insulelor private din Grecia, in ultima perioada acest sector a explodat.

Impozitele mari recent introduse ii determina pe grecii bogati sa recurga la masuri disperate. Cei care au mostenit insule in statul elen vor sa le vanda, noteaza cotidianul elen Ekatimerini.

In consecinta, preturile au scazut considerabil, iar daca ofertele sunt serioase, proprietarii sunt dispusi sa faca concesii majore.

Un astfel de caz este cel al insulei Oxa, detinuta de familia Stamoulis, inrudita cu regele din Qatar.

Insula, situata in Marea Ionica, aproape de Ithaca, are o suprafata de circa 500 de hectare si a fost evaluata initial la 6,9 milioane de euro, dar pretul cu care a fost vanduta nu ar fi depasit 5 milioane, potrivit publicatiei citate.

Si achizitia insulei Patroklos, situata la trei kilometri de Sounio, s-ar putea apropia de final. Conform unei surse, proprietarii negociaza cu un investitor canadian si colaboreaza cu autoritatile locale pentru a stabili regiunile insulei care pot fi exploatate din punct de vedere comercial. Datorita potentialul de dezvoltare si al apropierii de capitala Atena, se estimeaza ca pretul acesteia va depasi 100 de milioane de euro.

Cu toate acestea, incercarile anterioare de a vinde insula au intampinat obstacole legate de lipsa unui plan de urbanism, o schema de utilizare a terenului si o serie de probleme arheologice.

O insula privata renumita, Scorpios, a fost scoasa, de asemenea, la vanzare de ani de zile. Proprietara este mostenitoarea imperiului creat de magnatul Aristotel Onassis, Athina Onassis.

Vanzarea insulei a fost incetinita, mai ales din cauza testamentului lasat de tatal sau, in care interzice vanzarea insulei, cu exceptia cazului in care intretinerea ei devine imposibila. Astfel, proprietara incearca sa gaseasca un investitor, cu care sa incheie un contract de inchiriere pe 99 de ani.

